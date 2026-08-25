La histórica fiscal que el peronismo mide como candidata a vicegobernadora

Según pudo saber MDZ, el espacio que trabaja en la candidatura del jefe comunal está evaluando medir a Ríos en encuestas para conocer su nivel de conocimiento, imagen y aceptación entre los mendocinos. La idea es determinar si una figura proveniente de un ámbito ajeno a la política partidaria puede convertirse en un atractivo electoral para una eventual fórmula peronista.

La posibilidad aparece en el marco de una estrategia más amplia de Stevanato, que busca construir un frente político que trascienda al PJ y sumar dirigentes y espacios de distintos sectores. En esa lógica, una figura con trayectoria en la Justicia y fuerte exposición pública podría aportar un perfil diferente al de los dirigentes tradicionales.

Ríos es una fiscal de amplia trayectoria en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza - lleva más de 30 años en la Justicia-y ha intervenido durante años en investigaciones de alto impacto. Actualmente forma parte de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Su nombre volvió a aparecer en las últimas semanas por su participación en distintas causas resonantes.

La apuesta, en caso de avanzar, tendría además un componente político evidente: incorporar a una mujer con experiencia en seguridad y Justicia, dos de las áreas que suelen ocupar un lugar central en las preocupaciones de los electores.

Por ahora, el nombre de Ríos está en etapa de evaluación y no existe una definición sobre una eventual candidatura. La encuesta será, justamente, una de las herramientas para determinar si esa alternativa tiene competitividad electoral.

Santiago Tagua/MDZ

El peronismo amplía el juego

El intendente de Maipú todavía no realizó un lanzamiento formal de su candidatura a gobernador, aunque viene construyendo su posicionamiento con bajo perfil y conversaciones con dirigentes de distintos espacios.

En su entorno también analizan la posibilidad de conformar un frente amplio que exceda al peronismo. Entre las fuerzas con las que han mantenido diálogo aparece el Partido Verde, con el que el sector de Stevanato viene trabajando en la agenda legislativa.

La estrategia tiene un objetivo claro: evitar que la elección de 2027 quede reducida a una disputa tradicional entre el oficialismo y el PJ y construir una propuesta capaz de captar votos por fuera del electorado peronista.

En ese tablero, la búsqueda de un nombre para la vicegobernación también forma parte de la construcción. Y Claudia Ríos, al menos por ahora, aparece entre las figuras que el sector de Stevanato quiere poner a prueba en los números.

La pregunta que intentarán responder las encuestas es sencilla pero decisiva: ¿cuánto puede sumar una fiscal reconocida a una fórmula encabezada por Stevanato?