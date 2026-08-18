El mapa de la presión fiscal en los municipios bonaerenses: qué distritos tienen las tasas más altas y cuáles las más bajas

Una nueva herramienta busca poner en perspectiva cuánto pesan las tasas municipales sobre distintas actividades económicas en la provincia de Buenos Aires. Se trata del Semáforo Fiscal , una plataforma presentada por el senador bonaerense Diego Valenzuela que permite comparar la presión fiscal de los distintos distritos.

La iniciativa fue presentada en el Auditorio de la Torre Macro , ante la presencia de la senadora nacional Patricia Bullrich , además de empresarios, legisladores, funcionarios, economistas y especialistas en materia tributaria.

El proyecto fue elaborado a lo largo de un año junto con economistas y tributaristas. Su objetivo es brindar información comparativa sobre las tasas municipales y otros indicadores vinculados con la actividad económica, la gestión y la infraestructura: " Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo", explicó Valenzuela durante el encuentro.

El ranking elaborado a través del Semáforo Fiscal ubica a San Pedro en el primer lugar entre los municipios con menor presión fiscal, con un 0,52% . Le siguen Tres de Febrero , con 0,55% , y San Nicolás , con 0,75% . En los tres casos, el indicador señala que los municipios no cobran Tasa Vial.

Un escalón más abajo aparecen Florencio Varela , con 1,28%; Junín , con 1,29%; y General Rodríguez , con 1,30%. En la zona amarilla del ranking figuran Tigre (1,63%) , Coronel Rosales (1,67%) y La Costa (1,74%) .

San Pedro, el municipio con menor presión fiscal

Los municipios con mayor carga según el indicador

En el otro extremo de la medición aparecen Hurlingham, con 3,16%; Lanús, con 3,06%; y Marcos Paz, con 2,88%. De acuerdo con los datos de la plataforma, estos tres municipios cobran Tasa Vial y presentan todas sus alícuotas por encima del 1%.

Qué mide el Semáforo Fiscal

La metodología contempla el promedio de las alícuotas nominales aplicadas a cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio y comercio mayorista. El cálculo incorpora además un ajuste de 0,14 cuando el municipio aplica Tasa Vial y otro de 0,14 cuando corresponde la tasa de Habilitación.

El análisis no se limita a la carga tributaria. También incorpora información sobre la cobertura de servicios de agua, gas y cloacas. En ese aspecto, los mejores registros corresponden a Vicente López, con una cobertura del 92,46%; Tres de Febrero, con 90,02%; y San Isidro, con 89,36%. La plataforma suma, además, indicadores vinculados con el aspecto fiscal, el tamaño del Estado, las habilitaciones y el empleo. Toda la información puede visualizarse mediante un mapa que asigna un color a cada municipio según los resultados obtenidos.

Durante la presentación, Valenzuela sostuvo que los gobiernos locales deberían dejar de concentrarse exclusivamente en la recaudación y avanzar hacia políticas que faciliten la actividad económica. En ese sentido, afirmó que los municipios deben contribuir a generar condiciones favorables para el empleo y la inversión, además de reducir la burocracia.

El senador también contó que le presentó la propuesta al presidente Javier Milei y aseguró que el mandatario mostró interés por la iniciativa.

La mirada de Patricia Bullrich

Bullrich también participó de la presentación y destacó el objetivo de la herramienta. Según la senadora nacional, el Semáforo Fiscal permite diferenciar entre municipios que incrementan la carga tributaria y aquellos que buscan reducir obstáculos para la actividad privada.

La dirigente definió a la propuesta como el "método Valenzuela" aplicado al ámbito municipal y señaló que el nivel de las tasas tiene impacto sobre la inversión, el empleo y la competitividad empresarial. La iniciativa presentada por Valenzuela apunta así a concentrar en una misma plataforma distintos datos de los municipios bonaerenses y establecer una comparación visual a través del sistema de colores.