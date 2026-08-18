El Banco Ciudad lanzó un préstamo a tasa subsidiada para comprar taxis eléctricos e híbridos

El Banco Ciudad confirmó que lanzó las líneas de crédito para poder obtener taxis y remises eléctricos e híbridos. Los detalles.

El Banco Ciudad oficializó el lanzamiento de una línea de préstamos con tasa subsidiada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a financiar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables cero kilómetro para ser utilizados como taxis y remises.

La medida busca acelerar la incorporación de unidades sustentables al sistema de transporte de pasajeros de la Capital Federal. De acuerdo con lo informado por la entidad crediticia, los financiamientos alcanzan un monto máximo de hasta $28.000.000, con la posibilidad de financiar hasta el 70% del valor total del vehículo.

Detalles sobre el préstamo del Banco Ciudad El crédito contempla un plazo de devolución de hasta 48 meses y establece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 20%. Para quienes soliciten el préstamo por el monto máximo permitido, se estimó una cuota inicial aproximada de $808.000.

Las solicitudes se tramitan directamente a través de la página web oficial del Banco Ciudad, donde los conductores e interesados deberán adjuntar la documentación correspondiente para acreditar su actividad e ingresos.