Mendoza tendrá su primera batalla de farmear aura: cuándo y dónde será

En los últimos días de pocas cosas se ha hablado más que del nuevo fenómeno que captó la atención de los adolescentes: las batallas de farmear aura . Esa nueva tendencia, que gana peso a cada minuto, finalmente llegará a Mendoza: el próximo viernes es la fecha señalada para el primer evento de esta práctica en la provincia.

Caminatas con seguridad, poses extravagantes, o resolver situaciones complicadas "sin despeinarse" forman parte de una tendencia que ya trascendió TikTok, Instagram, "X", o cualquier red social. Aquellos videos que se veían en las pantallas de celulares evolucionaron a enfrentamientos cara a cara que comenzaron a ocupar las plazas de distintas partes del mundo. Así nacieron las Batallas de farmear aura que ahora tendrán su propia edición en Mendoza.

Como era de esperarse, el fenómeno no tardó en llegar a Mendoza. A pocos días de que se hiciera viral este tipo de desafíos en redes sociales, llegó la primera convocatoria para un evento de este tipo en la provincia.

La primera competencia de farmear aura en Mendoza tendrá lugar el próximo viernes 21 de agosto, a partir de las 17:30 horas. El lugar escogido para el "histórico" momento es la plaza 12 de Febrero, en Maipú.

"¿Tenés aura? Vení a demostrarlo en nuestra Competencia de Farmear Aura", reza la invitación al evento. Según detallan los organizadores, la actividad es libre y gratuita, y estará abierta "para cualquiera".

Cabe resaltar que para participar habrá que inscribirse mediante un formulario online. El evento contempla la entrega de premios para los mejores de la competencia.

Qué es "farmear aura"

Para entender la tendencia hay que separar las dos palabras que forman la expresión. “Farmear” proviene del lenguaje de los videojuegos. En ese mundo significa repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos. En otras palabras, acumular algo a través de una práctica constante.

El “aura”, en cambio, proviene del lenguaje de las redes sociales y representa una combinación de carisma, seguridad, estilo, presencia y capacidad para generar una determinada impresión en los demás. Así nació la idea de los “puntos de aura”: una especie de marcador imaginario que permite calificar las acciones de una persona.

Una situación resuelta con naturalidad puede significar “+1000 de aura”. Una caída, una reacción incómoda o un intento demasiado evidente por llamar la atención puede traducirse en una pérdida de puntos. No existe una escala oficial ni un reglamento universal. Justamente ahí está parte del chiste: los usuarios inventan las puntuaciones y deciden qué comportamiento suma o resta aura.

La expresión “aura farming” comenzó a circular en internet y se extendió a través de TikTok y otras plataformas, especialmente entre usuarios vinculados con los videojuegos, el animé y la cultura de los memes.

Con el tiempo, el término comenzó a utilizarse para describir a personas capaces de hacer algo llamativo mientras mantienen una actitud aparentemente despreocupada. Una mirada, una caminata, un baile o incluso la manera de reaccionar ante una situación pueden convertirse en una demostración de aura.

El concepto también se alimentó de videos virales en los que los usuarios calificaban determinadas acciones con puntos imaginarios. De esa manera, “tener aura” pasó a convertirse en una suerte de atributo que una persona puede acumular, perder o intentar aumentar deliberadamente. Y de ahí a competir por ella hubo apenas un paso.

Qué son las batallas de farmear aura que nacieron en Brasil y que ahora son furor en Argentina

Aunque el término nació y se desarrolló inicialmente en internet, las batallas presencialesde farmear aura encontraron en Brasil uno de sus primeros escenarios masivos.

Lo que comenzó como una expresión utilizada para calificar videos terminó trasladándose a plazas y espacios públicos. Los participantes empezaron a enfrentarse frente a grupos de espectadores.

Este tipo de fenómenos encuentra un antecedente cercano en Argentina. Hace algunos años, las plazas se convirtieron en el epicentro del nacimiento de un fenómeno que a la postre terminó siendo cultural: las batallas de gallos. En aquella ocasion se trataba de enfrentamientos freestyle entre jóvenes que improvisaban rimas frente a frente. Allí, los participantes buscaban superar al rival a tráves del ingenio, velocidad para improvisar y responder.

A partir de ese tipo de enfrentamientos nacieron competencias como El Quinto Escalón, que comenzó en Buenos Aires y que llegó a convertirse en una de las competencias de freestyle más importantes del continente. De esta escena de la música urbana argentina surgieron figuras como Wos, Duki, Trueno y Ecko, entre otros.