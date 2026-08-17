Qué es "farmear aura", la tendencia que salió del gaming y que es furor por las batallas entre los jóvenes

En los últimos días, comenzó a circular en redes sociales el concepto de “farmear aura ” que, también, empezó a incorporarse al lenguaje cotidiano de los jóvenes y adolescentes. El concepto se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde “aura”, una especie de puntuación imaginaria asociada con su presencia, carisma, estilo o seguridad .

La tendencia ganó protagonismo, principalmente, en Brasil, donde comenzaron a realizarse batallas de aura . En estas competencias, los participantes se enfrentan mediante bailes, poses, miradas, gestos y pequeñas actuaciones con el objetivo de demostrar quién tiene mayor presencia frente al público o un jurado.

Para entender la expresión hay que separar los dos términos que la componen. “Farmear” deriva del inglés farm y tiene su origen en el lenguaje de los videojuegos. Allí se utiliza para describir la repetición de una determinada actividad con el objetivo de conseguir experiencia, dinero, recursos u otros elementos que permitan avanzar.

“Aura”, en este caso, funciona como una medida ficticia de la presencia de una persona. Tener mucha aura puede relacionarse con transmitir seguridad, personalidad, estilo o carisma , mientras que perderla suele asociarse con cometer un error, atravesar una situación incómoda o quedar expuesto frente a otros.

De la combinación surge la idea de “farmear aura”: hacer algo que permita acumular esos puntos imaginarios de reconocimiento . Por eso, en las redes sociales aparecen comentarios como “+1000 de aura” o “-5000 de aura” para calificar determinadas situaciones. El término también puede utilizarse de manera irónica. Mientras una persona puede “ganar aura” por resolver una situación con seguridad, también se puede señalar que alguien intenta “farmearla” cuando realiza algo de forma deliberada para llamar la atención, quedar bien o proyectar una determinada imagen.

Cómo son las batallas de aura que se hicieron virales en Brasil

En Brasil, el concepto salió de las redes y comenzó a trasladarse a competencias presenciales. Los participantes ingresan a un espacio delimitado y realizan bailes, poses, movimientos o gestos para intentar imponerse sobre su rival.

No existen enfrentamientos físicos. El objetivo consiste en provocar una reacción del público o convencer a un jurado de que uno de los competidores mostró mayor presencia. Algunas de estas batallas cuentan con distintas rondas y un sistema de eliminación directa hasta llegar a una definición.

Los encuentros se registraron en diferentes puntos del país, entre ellos Juazeiro do Norte, Cametá, Belém, Barcarena, Teresina y San Pablo. En esta última ciudad también hubo actividades en zonas como Largo de São Mateus.

Los videos de las competencias comenzaron a circular en redes sociales, donde acciones como caminar, sostener una mirada, bailar o reaccionar ante el movimiento de un rival se presentan como formas de sumar “aura”.

Qué significa “farmear aura” en la Argentina

La expresión también ganó lugar en Argentina, especialmente en las redes sociales y dentro de la comunidad streamer. Se utiliza para hablar de personas que proyectan carisma, seguridad o una actitud destacada, aunque también puede aparecer con un sentido irónico.

Uno de los creadores de contenido relacionados con su popularización es Lautaro Del Campo, conocido como La Cobra, quien reaccionó en sus transmisiones a videos y comparaciones sobre jugadores de fútbol y otras situaciones que sus seguidores vinculan con el concepto. Como si fuera poco, figuras como Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato se sumaron a la tendencia intentando "farmear aura" en programas de streaming.

La expresión también aparece asociada a figuras deportivas. Determinadas acciones de Lionel Messi, por ejemplo, son calificadas por algunos usuarios como momentos en los que el futbolista “gana aura” por la presencia o seguridad que transmite.

El concepto combina así una palabra vinculada desde hace años con la idea de poder, energía o presencia con la lógica gamer de “farmear”. El resultado es una forma de representar el carisma como un recurso imaginario que puede acumularse o perderse.