Otra vez: un mendocino fue multado con un millón de pesos por tirar basura en la vía pública

Un vecino de Luján de Cuyo deberá pagar una multa de un millón de pesos por arrojar basura en la vía pública . El hecho fue detectado a partir de imágenes que una vecina compartió con la Municipalidad.

La situación ocurrió este viernes, cerca de las 15.00, en el mismo sector donde se había registrado una infracción similar menos de un mes atrás. Según explicó el intendente Esteban Allasino, dos hombres fueron vistos mientras descargaban residuos desde una camioneta.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal confirmó que el conductor de una Volkswagen Amarok ya fue identificado. “Para él también un millón de pesos de multa”, expresó Allasino, visiblemente molesto por lo ocurrido.

El intendente agradeció a la vecina que envió las fotografías y también destacó el compromiso de quienes colaboran para detectar este tipo de situaciones. Las imágenes fueron fundamentales para avanzar con la identificación del responsable.

Una vecina alertó al municipio con imágenes y permitió identificar al conductor de una Amarok que tiraba basura en una calle de Luján de Cuyo.

Además, remarcó que la administración comunal continuará aplicando sanciones contra quienes arrojen residuos en espacios públicos.

Una situación que se repite

La nueva sanción se conoce pocas semanas después de otro caso ocurrido en

Luján de Cuyo. En aquella oportunidad, un vecino fue identificado mediante imágenes aportadas por residentes y recibió una multa de un millón de pesos por tirar basura en una calle lateral del Acceso Sur.

Desde la Municipalidad recordaron que arrojar residuos en la vía pública está contemplado dentro del Código de Convivencia. También señalaron que existen alternativas para desechar la basura sin afectar calles, espacios públicos ni sectores en obra.