Después de 34 días, reabre el Paso Internacional Cristo Redentor: cuándo estará habilitado

Después de 34 días de cierre, el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse este martes 18 de agosto. La reapertura fue confirmada por las autoridades trasandinas y permitirá retomar el tránsito de cargas entre Argentina y Chile después del histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera.

El Sistema Integrado Cristo Redentor funcionará inicialmente de manera exclusiva para el transporte internacional de cargas. El horario establecido será de 9.00 a 21.00 en Argentina y de 8.00 a 20.00 en Chile, mientras que durante los primeros días habrá una logística especial para ordenar el movimiento de los camiones.

La reapertura llega después de más de un mes de trabajos y de una intensa tarea para recuperar la transitabilidad del corredor internacional. Vialidad Nacional Argentina trabaja para despejar la ruta hasta la boca del túnel, mientras los operarios continúan con las tareas en medio de las consecuencias del temporal que mantuvo cerrado el paso durante más de cuatro semanas.

Durante los primeros tres días, el tránsito tendrá un único sentido. Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto estará habilitada la circulación de camiones desde Argentina hacia Chile.

Luego se modificará la logística. Viernes 21 y sábado 22 de agosto será el turno de los camiones que ingresen desde Chile hacia Argentina, con el objetivo de ordenar el enorme movimiento de transporte que se acumuló durante los 34 días de cierre.

De esta manera, la reapertura no significará inicialmente un funcionamiento normal en ambos sentidos durante la misma jornada. Las autoridades definieron un esquema por días para comenzar a sacar de Mendoza a los camiones que permanecen varados y, posteriormente, permitir el ingreso de los transportistas que esperan del otro lado de la cordillera.

El operativo comenzará este martes

Desde el grupo de autoridades que se encuentra trabajando en la definición del operativo anticiparon que este martes a las 9 de Argentina comenzará la reapertura. Durante las primeras jornadas, el principal objetivo será avanzar con la salida de los camiones argentinos hacia Chile.

La decisión llega luego de que durante las últimas horas mejoraran las condiciones meteorológicas en alta montaña. El fuerte temporal de nieve provocó uno de los cierres más extensos de los últimos años y dejó a miles de transportistas a la espera de una ventana que permitiera recuperar la circulación internacional.

Para los camioneros que permanecieron durante semanas en distintos puntos de Mendoza, la reapertura representa finalmente una salida concreta. Sin embargo, el operativo tendrá que desarrollarse de manera progresiva debido a la cantidad de vehículos acumulados y a las condiciones que todavía presenta el corredor.

Vialidad trabaja para despejar el acceso al túnel

Uno de los trabajos centrales para concretar la reapertura está en manos de Vialidad Nacional Argentina, que continúa despejando la Ruta Nacional N°7 hasta la boca del túnel internacional.

Los operarios trabajan sobre un corredor que quedó cubierto por nieve y afectado por las condiciones extremas de la cordillera. Las tareas buscan garantizar que los camiones puedan avanzar desde Uspallata hacia el sector fronterizo y alcanzar el túnel con condiciones de circulación seguras.

El operativo se desarrolla mientras todavía persisten condiciones invernales en alta montaña. Por ese motivo, los vehículos deberán cumplir con los requisitos establecidos para circular y estar preparados para encontrarse con sectores de hielo o nieve durante el recorrido.

Cadenas obligatorias y horarios definidos

Uno de los requisitos para quienes circulen por el Sistema Integrado Cristo Redentor será la portación obligatoria de cadenas. La medida se mantendrá debido a las condiciones que todavía presenta la alta montaña después del temporal.

El horario de funcionamiento será de 9 a 21 horas del lado argentino y de 8 a 20 horas del lado chileno. Dentro de esas franjas se desarrollará el esquema especial definido para los camiones durante los primeros cinco días.

Por ahora, la prioridad estará puesta en el transporte de cargas. La apertura de este martes permitirá comenzar a normalizar de manera progresiva uno de los principales corredores comerciales entre Argentina y Chile, después de 34 días en los que el tránsito internacional estuvo interrumpido.

Una reapertura esperada durante 34 días

El cierre del Cristo Redentor generó una fuerte acumulación de camiones y un impacto directo sobre la actividad de los transportistas. Durante las últimas semanas, los reclamos se multiplicaron mientras los conductores aguardaban una definición que les permitiera continuar sus viajes.

Ahora, con la reapertura confirmada para este martes 18 de agosto, comenzará una nueva etapa. Primero se buscará sacar los camiones desde Argentina hacia Chile entre el martes y el jueves, y luego se habilitará el sentido contrario durante viernes y sábado.

Después de 34 días, el principal paso fronterizo entre Mendoza y Chile volverá a funcionar. La mirada estará puesta desde este martes en el operativo de Vialidad y de los organismos de frontera para garantizar que los camiones puedan atravesar la cordillera y que el tránsito internacional comience a recuperar progresivamente su normalidad.