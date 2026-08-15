Estos son los otros pasos para cruzar a Chile mientras el Cristo Redentor sigue cerrado

El cierre del Paso Internacional Cristo Redentor ya lleva 31 días y obligó a los transportistas a buscar alternativas para llegar a Chile . Mientras el principal corredor entre Mendoza y el país vecino continúa inhabilitado por el temporal, otros tres pasos fronterizos aparecen como opciones posibles desde distintos puntos de la Argentina.

Este viernes 14 de agosto, desde los pasos fronterizos de Chile informaron que Cardenal Samoré, Coyhaique Alto y Pino Hachado están habilitados. Sin embargo, no todos ofrecen las mismas condiciones: hay diferencias en las rutas de acceso, los tiempos de viaje, los horarios y los requisitos para circular.

La situación empezó a modificar la estrategia de algunos camioneros que llevan más de un mes varados en Mendoza. Ante la incertidumbre sobre cuándo volverá a funcionar el Cristo Redentor , algunos evalúan recorrer cientos de kilómetros adicionales para alcanzar un paso habilitado y continuar finalmente hacia Chile .

Uno de los cruces que concentra la atención es Pino Hachado, en Neuquén. El complejo informó que está habilitado para camiones, colectivos y vehículos particulares, con ingreso de 8.00 a 19.00 y egreso de 8.00 a 17.00.

Desde Uspallata, el recorrido hasta Pino Hachado se estima en unas 12 horas y el camino indicado atraviesa la ruta 40 hasta alcanzar el corredor de acceso al paso. Del lado argentino, Vialidad Nacional informó que la ruta 242 presenta sectores con hielo, viento, visibilidad reducida por niebla y baja adherencia, además de advertir sobre posible caída de rocas en el kilómetro 48.

Por esas condiciones, los vehículos deben llevar cadenas físicas de manera obligatoria. El paso está a 1.884 metros sobre el nivel del mar y conecta Las Lajas, en Neuquén, con Liucura, en Chile, a través de la ruta 181 del lado chileno.

Un extenso viaje para llegar a Samoré

Pino Hachado, Samoré y Coyhaique Alto aparecen como alternativas para los camiones que necesitan cruzar a Chile desde Argentina. Dario Alpern

Otra alternativa es el Paso Cardenal Antonio Samoré, que une Villa La Angostura con Entre Lagos y Osorno. Este cruce también está habilitado para todo tipo de vehículos y exige la portación obligatoria de cadenas debido al hielo y las bajas temperaturas.

Para quienes parten desde Uspallata, el traslado hasta Samoré demanda al rededor de unas 16 horas. El recorrido puede realizarse utilizando la Ruta 40 o la Ruta 151, aunque esta última presenta antecedentes recientes de un estado muy deteriorado, con baches, ondulaciones y sectores donde la circulación se vuelve especialmente complicada.

En el tramo de la Ruta Nacional 231 que conduce al límite con Chile, Vialidad Nacional indicó que la calzada está despejada y mojada, pero puede formarse hielo. También pidió circular con precaución, mantener distancia de frenado y evitar sobrepasos, mientras que las cadenas físicas son obligatorias.

La Ruta 151 suma otra dificultad al desvío

El estado de la ruta 151 en La Pampa

La alternativa por la Ruta 151 tiene además un problema que preocupa especialmente cuando se analiza el desvío de camiones desde Mendoza: el estado de la calzada. MDZ ya documentó en distintos momentos el deterioro de esta ruta, con pozos, desniveles, banquinas deterioradas y sectores donde avanzar se vuelve muy complejo.

En enero de este año, una recorrida publicada por MDZ mostró un tramo de unos 200 kilómetros con grandes baches en La Pampa. En algunos sectores, los vehículos debían circular a muy baja velocidad para evitar los pozos, mientras que los conductores también advertían sobre el peligro de transitar por la banquina para esquivar las zonas más dañadas.

El ingreso de una mayor cantidad de camiones varados en Mendoza por ese corredor podría sumar presión sobre una ruta que ya soporta un tránsito importante. Por eso, aunque estos pasos permiten encontrar una salida ante el cierre del Cristo Redentor, el desvío también implica enfrentar recorridos mucho más largos y rutas que no están en buenas condiciones.

Qué deben tener en cuenta quienes decidan desviarse

La opción de abandonar la espera en Uspallata y manejar hasta otro paso no significa simplemente tomar una ruta alternativa. Los transportistas deben considerar horarios fronterizos, estado de las rutas, condiciones meteorológicas, cadenas obligatorias y tiempos de viaje antes de emprender el recorrido. En Pino Hachado y Samoré, por ejemplo, las autoridades remarcan la necesidad de portar cadenas físicas.

En el caso de Samoré existe además una particularidad para los camiones: desde Chile informaron que el tránsito de cargas desde Argentina hacia Chile funciona en horario normal, pero no se enviarán camiones desde Chile hacia Argentina debido a la alta concentración de transportes. Esto muestra que la posibilidad de cruzar no depende solamente de que un paso figure como habilitado.

Así, mientras el Cristo Redentor continúa cerrado por las condiciones de alta montaña, los camioneros que llevan más de 30 días esperando en Mendoza empiezan a mirar hacia Neuquén, Chubut y otros corredores para intentar llegar a destino. Pino Hachado, Samoré y Coyhaique Alto están habilitados, pero cada alternativa implica muchas horas al volante, rutas con distintos niveles de deterioro y condiciones invernales que obligan a extremar los cuidados.