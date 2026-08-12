El Paso a Chile continúa cerrado por las intensas nevadas

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este miércoles 12 de agosto debido a las condiciones climáticas que afectan a la alta montaña. El Sistema Integrado Cristo Redentor figura como “cerrado hasta nuevo aviso” y, por el momento, no hay una fecha confirmada para su reapertura.

Con esta nueva jornada sin tránsito internacional, el cierre alcanza los 29 días consecutivos. De esta manera, el corredor continúa extendiendo el récord que comenzó a marcar este lunes, cuando superó los 26 días consecutivos de cierre registrados durante el temporal de 2023.

Las temperaturas siguen bajo cero en los principales puntos de la cordillera. Este miércoles se registran:

La medida alcanza a todo tipo de vehículos, por lo que camiones, colectivos y vehículos particulares no pueden utilizar el corredor internacional para cruzar desde Mendoza hacia Chile .

El cierre se mantiene mientras las autoridades continúan evaluando las condiciones meteorológicas y el estado del corredor. Las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas dejaron una importante acumulación de nieve en distintos sectores de la Ruta Nacional N°7.

Además, el Paso Pehuenche también permanece cerrado, por lo que este miércoles tampoco se encuentra habilitado como alternativa para el tránsito terrestre entre Mendoza y Chile.

Por ahora, el Cristo Redentor continúa cerrado hasta nuevo aviso y el récord de días consecutivos sin tránsito internacional sigue creciendo. La reapertura dependerá de la evolución de las condiciones en alta montaña y de que se pueda garantizar una circulación segura por todo el corredor.