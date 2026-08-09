Confirmaron que el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado: qué dijeron las autoridades

El temporal que sacudió a alta montaña durante las últimas semanas dejó grandes acumulaciones de nieve y mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor . Sin embargo, en las últimas horas hubo movimientos de ambos lados de la cordillera que volvieron a instalar la expectativa sobre una posible reapertura este lunes.

La discusión tomó fuerza luego del reclamo de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) , cuyos integrantes recorrieron el corredor internacional el sábado y aseguraron que la ruta 7 presentaba buenas condiciones de transitabilidad al menos hasta Puente del Inca. La entidad cuestionó que los vehículos no pudieran avanzar más allá de ese punto y pidió una apertura del túnel.

El reclamo derivó en una reunión virtual entre autoridades argentinas de la Administración de Centros de Fronteras, Vialidad Nacional y Gendarmería. En ese encuentro, realizado este sábado por la tarde, los funcionarios argentinos señalaron que desde este domingo a las 9.00 de Argentina estarían dadas las condiciones para reabrir el Centro de Frontera, aunque aclararon que todavía faltaba la confirmación de Chile .

La postura argentina había generado expectativas concretas para este domingo. La reunión del sábado no contó con autoridades chilenas y, por eso, la apertura quedó supeditada a la decisión del otro lado de la cordillera.

Mientras tanto, desde Aprocam sostuvieron que el camino hasta Puente del Inca se encontraba transitable y cuestionaron las restricciones para continuar hacia Las Cuevas. Los transportistas también señalaron que habían observado maquinaria de Vialidad Nacional sin operar en el campamento de Uspallata y reclamaron que se utilizaran todos los equipos disponibles para recuperar el corredor.

El planteo de los camioneros se produjo después de 25 días consecutivos de cierre, con más de 1.500 camiones varados en distintos puntos del lado mendocino. Desde Aprocam también remarcaron que las autoridades chilenas habían avanzado con el despeje de su sector hasta la boca del túnel e incluso habían ofrecido equipamiento para colaborar con las tareas argentinas.

La reunión binacional volvió a poner el foco en el clima

Pero el panorama cambió con la nueva evaluación realizada entre las autoridades de ambos países. El Comité Integrado del Sistema Cristo Redentor analizó este domingo los informes técnicos de las vialidades y las condiciones meteorológicas actuales para definir si estaban dadas las condiciones para habilitar el tránsito internacional.

El resultado fue mantener suspendido de manera preventiva el tránsito para todo tipo de vehículos. El comunicado oficial señala que todavía existen condiciones climáticas extremas y desfavorables en alta montaña, principalmente por las nevadas y el fuerte viento previsto en ambos lados de la cordillera.

Uno de los principales motivos de preocupación son las ráfagas que podrían alcanzar entre 100 y 160 kilómetros por hora. Según explicaron las autoridades, ese escenario no permite garantizar condiciones seguras de transitabilidad, pese a los trabajos de despeje realizados durante los últimos días.

¿Qué puede pasar este lunes?

Por ahora, el Paso Cristo Redentor continúa cerrado y no existe una confirmación oficial de que vaya a abrir este lunes. La expectativa que había surgido a partir de la reunión de autoridades argentinas del sábado quedó condicionada por la evaluación posterior y por la decisión conjunta de Argentina y Chile.

Las vialidades de ambos países continúan trabajando para despejar la ruta y recuperar el corredor internacional. Sin embargo, la reapertura no depende solamente de que la calzada esté despejada: también deberán mejorar las condiciones meteorológicas y garantizarse un cruce seguro para los vehículos.

De esta manera, el lunes comenzará nuevamente con la mirada puesta en los informes de alta montaña. Argentina había planteado que estaban dadas las condiciones para reabrir, pero, en conjunto, Chile y Argentina finalmente decidieron mantener el cierre de manera preventiva por el temporal, por lo que habrá que esperar una nueva evaluación para saber cuándo volverá a funcionar el paso fronterizo.

La Ruta Provincial 222 a Las Leñas también permanece cerrada

Además, este domingo se produjo el corte total y temporal del ascenso vehicula por la ruta 222 hacia Los Molles y Las Leñas desde la ruta 40. Esto se produjo por un accidente múltiple y por la formación de hielo en la calzada, en la zona de la Cuesta del Infiernillo.

En ese sentido, desde Vialidad Nacional indicaron que, durante la temporada invernal, para circular por zonas de alta montaña es obligatoria la portación de cadenas, como así también su uso cuando las condiciones lo requieran.