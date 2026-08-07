Paso Internacional Cristo Redentor: terminaron los trabajos del lado chileno y ofrecen ayuda para la reapertura

A pesar de que terminaron los trabajos de despeje del lado chileno en el Paso Cristo Redentor, la reapertura aún depende del clima y posibles nuevas nevadas.

Después de más de tres semanas de cierre por los temporales de nieve que azotaron la cordillera, el Paso Internacional Cristo Redentor recibió una noticia esperanzadora desde el otro lado de la montaña. Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, confirmó que el despeje de la Ruta 60, en el tramo que une Los Andes con el túnel internacional, está prácticamente terminado y que este viernes se anunciará de manera oficial el fin de las tareas en territorio trasandino.

El funcionario detalló la magnitud del operativo que debieron desplegar los equipos chilenos. La acumulación de nieve alcanzó dimensiones inusuales: en los puntos más comprometidos hubo que remover entre seis y seis metros y medio, mientras que ningún sector presentó menos de tres metros y medio. Salazar aseguró que la ruta chilena hasta el túnel quedó completamente limpia y que la etapa más difícil del trabajo ya fue superada.

Además de la limpieza de la calzada, las cuadrillas ejecutaron labores preventivas para minimizar el riesgo de avalanchas en zonas sensibles como Los Caracoles y los alrededores del complejo Los Libertadores. Gracias a esas intervenciones, incluso se pudo rehabilitar el acceso al Hotel Portillo, que ya recibe turistas y huéspedes.

El ofrecimiento chileno y las condiciones para la reapertura La novedad más relevante es que Chile puso a disposición su maquinaria para colaborar con Vialidad Nacional en el despeje del lado argentino, una vez concluidas las tareas en su propio territorio. Salazar explicó que un acuerdo de cooperación vigente entre ambos países habilita este tipo de asistencia y contó que la propuesta tuvo buena recepción en reuniones mantenidas con autoridades nacionales en Buenos Aires. "Si terminamos nuestro trabajo este fin de semana, estamos en condiciones de avanzar y colaborar del lado argentino, si así lo solicitan las autoridades", sostuvo el funcionario.