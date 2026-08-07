Últimos días para aprovechar el outlet de la Ciudad de Mendoza: qué galerías participan y qué beneficios ofrecen

La Ciudad de Mendoza extiende su outlet de Galerías hasta el sábado 8 de agosto, ofreciendo descuentos de hasta el 50% y promociones 2x1.

El microcentro de la Ciudad de Mendoza vive días de intenso movimiento comercial con una nueva edición del outlet de Galerías, la iniciativa municipal pensada para dinamizar las ventas durante la temporada invernal. La propuesta se extenderá hasta este sábado 8 de agosto con rebajas que alcanzan el 50% y promociones especiales, una invitación a redescubrir algunos de los paseos comerciales más emblemáticos de la capital provincial.

Desde la apertura de la primera jornada, los espacios adheridos registraron una concurrencia notable de mendocinos y turistas que se volcaron a buscar oportunidades en rubros como indumentaria, calzado, accesorios, perfumería, tecnología, gastronomía y belleza. Entre los beneficios disponibles figuran promociones 2×1, ventajas en la segunda compra y artículos seleccionados con precios armados especialmente para la ocasión.

Las galerías que forman parte de esta edición son Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton. A los descuentos vigentes se agrega el Plan 5 de Naranja X, que habilita a financiar las compras en cinco cuotas sin interés en los locales adheridos, una alternativa que amplía las posibilidades de acceso a productos de distintas categorías.

Expectativas altas para el cierre del sábado El balance de la jornada inicial dejó conformes a los comerciantes, que destacaron el caudal de público y cerraron el día con sensaciones muy positivas. Ese arranque alentador alimenta la expectativa de cara al sábado, cuando se proyecta la mayor afluencia de visitantes de toda la propuesta.