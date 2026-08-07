Semana Mundial de la Lactancia: el valor de acompañar cada historia de amamantar

Del 1 al 7 de agosto se promueve la lactancia materna como una práctica que requiere información, contención y una red de apoyo para cada familia.

Cada año, del 1 al 7 de agosto, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de acompañar, proteger y promover la lactancia desde todos los ámbitos de la sociedad.

La campaña recuerda que amamantar no es únicamente una responsabilidad individual, sino una práctica que requiere del compromiso de las familias, los equipos de salud, las instituciones, los lugares de trabajo y la comunidad en su conjunto. Este año, el lema es "Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan", una consigna que pone el foco en la necesidad de garantizar redes de apoyo para que cada madre pueda transitar este proceso con confianza, información y contención. Porque la lactancia no depende únicamente de quien amamanta: es un camino que se construye en conjunto y que resulta mucho más llevadero cuando existe un entorno que acompaña sin juzgar.

"Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan" Archivo. El apoyo también alimenta Una familia que se siente escuchada, recibe orientación basada en evidencia y encuentra respuestas cuando aparecen las dificultades puede tomar decisiones con mayor tranquilidad. Ese acompañamiento fortalece la confianza de las madres en sus propios recursos y les permite atravesar las dudas, los desafíos y las emociones que suelen presentarse durante el inicio y el sostenimiento de la lactancia.

Además de sus beneficios emocionales y vinculares, la lactancia materna aporta importantes ventajas para la salud de los bebés y de las madres. La leche materna ofrece los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable, contribuye al desarrollo del sistema inmunológico y favorece el vínculo afectivo entre madre e hijo. También representa una alternativa sostenible, accesible y respetuosa con el ambiente, al no requerir envases ni procesos industriales para su producción.

No existe una única forma de vivir la lactancia La lactancia es un proceso que, cuando se elige, vale la pena transitar. No importan tanto los resultados como el recorrido. Ya sea una lactancia exclusiva o mixta, de algunos días, semanas, meses o más de un año, cada experiencia es única y tiene valor por sí misma. Lo importante es cuánto pudimos aprender, cuánto crecimos como mujeres y como madres durante ese camino, y cómo logramos construir un vínculo desde nuestras posibilidades.