Soy Luna Tour: cuándo será el esperado show en Argentina y cuándo salen a la venta las entradas

Después de una década, Soy Luna regresará a los escenarios con Soy Luna Tour, El Último Show , una gira que reunirá nuevamente al elenco de la exitosa serie y recorrerá distintos países de Latinoamérica desde octubre de 2026.

En Argentina, el espectáculo tendrá lugar el 7 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires , además de una función en Córdoba el 29 de noviembre en el Quality Arena .

El esperado regreso permitirá que los fanáticos vuelvan a ver juntos a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto , quienes estarán acompañados por un cuerpo de bailarines en una propuesta que combinará música, coreografías y el reencuentro con una historia que marcó a toda una generación.

Para la función del 7 de octubre en el Movistar Arena , las entradas estarán disponibles en una preventa exclusiva para clientes Santander Visa desde el lunes 10 de agosto a las 16 . El beneficio incluye 15% de ahorro y hasta seis cuotas sin interés , a través de movistararena.com.ar .

La venta general comenzará una vez agotada la preventa o, en caso de que aún haya disponibilidad, el jueves 13 de agosto . Los clientes Santander Visa mantendrán el beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante toda la etapa de comercialización.

Por su parte, la presentación del 29 de noviembre en Quality Arena, en la ciudad de Córdoba, ya tiene sus entradas disponibles a través de tickets.qualitycenter.com y en la boletería del predio. Quienes abonen con Tarjeta Cordobesa podrán acceder a hasta cuatro cuotas sin interés.

Un recorrido por los grandes éxitos de la serie

El espectáculo fue concebido como una celebración para los seguidores de Soy Luna, reuniendo las canciones más recordadas de la serie junto con los temas incorporados en la nueva temporada. Además de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, el show contará con un destacado cuerpo de bailarines que acompañará las interpretaciones sobre el escenario.

El regreso coincide con la nueva temporada

El anuncio de la gira llega en el marco del estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original disponible en Disney+, que abre un nuevo capítulo en la historia de sus protagonistas. La plataforma también ofrece las tres temporadas originales, permitiendo que tanto los seguidores históricos como quienes recién descubren la producción puedan recorrer la historia antes de la llegada del espectáculo en vivo.

La nueva entrega mantiene como protagonistas a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi, incorporando además nuevos personajes, canciones inéditas y versiones renovadas de los temas más populares de la serie.

Con este regreso a los escenarios, Soy Luna Tour, El Último Show propone revivir el universo musical de la ficción en una gira que volverá a reunir al elenco con el público latinoamericano diez años después del fenómeno que conquistó a millones de espectadores.