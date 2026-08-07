León XIV en Argentina: lanzan un concurso para elegir la canción oficial de la visita del Papa

En medio de la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina , el Episcopado argentino lanzó un concurso para que cualquier persona presente la canción que acompañaría al sumo pontífice durante su recorrido por el país.

Este viernes, la Comisión Nacional y el Equipo Coordinador Nacional de la Visita del Papa León XIV a la Argentina lanzaron el Concurso Nacional para la selección de la canción oficial que acompañará el viaje apostólico del Pontífice al país. La convocatoria fue difundida a través del sitio oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, donde también se publicaron las bases y condiciones para participar.

En el mismo anuncio, los organizadores compartieron un formulario para que los interesados puedan presentar sus obras . Entre los datos solicitados figuran el título de la composición, el nombre del autor o autores de la música, el autor o autores de la letra y la cantidad de integrantes del grupo, entre otros requisitos previstos en la inscripción.

La convocatoria forma parte de los preparativos para la visita que León XIV realizará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según informó la Nunciatura Apostólica. En territorio argentino permanecerá del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Concurso Nacional para la Selección de la Canción Oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina.

De acuerdo con el cronograma difundido hasta el momento, el domingo 8 de noviembre el Pontífice será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego participará de actividades en el Palacio San Martín, donde está previsto un encuentro con gobernadores y representantes de distintos credos.

Ese mismo día también visitaría la Catedral Metropolitana, donde mantendría una reunión con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por monseñor Marcelo Daniel Colombo. Durante su estadía en la Ciudad de Buenos Aires, se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.

Para el lunes 9 de noviembre está prevista una misa al aire libre en el Monumento a los Españoles. El itinerario también incluiría visitas al Teatro Colón, la Universidad Católica Argentina (UCA), el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

El martes 10 el Papa viajaría a la provincia de Córdoba, donde desarrollará actividades que aún no fueron detalladas oficialmente. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre encabezará la misa de despedida en la Basílica de Luján, prevista para las 11, con la que concluirá su primera visita oficial a la Argentina como líder de la Iglesia Católica.