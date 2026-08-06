Se conoció la presunta agenda del papa León XIV en su visita a Argentina: qué hará

Este lunes por la noche se confirmó que el papa León XIV visitará a la Argentina en noviembre como parte de su gira por sudamérica, una noticia que llenó de alegría y emoción a millones de argentinos.

Si bien aún faltan un par de meses para el viaje del Sumo Pontífice, recientemente se pudieron conocer detalles de la presunta agenda que tendría el 8, 9, 10 y 11 de noviembre tanto en Ciudad de Buenos Aires como Córdoba y Luján.

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue el lugar donde el Pontífice encabezará una de las principales celebraciones religiosas. En un primer momento, fuentes cercanas a la organización aseguraron que estaba descartada la posibilidad de realizar una misa en el estadio Monumental , una alternativa que, según indicaron, había sido impulsada por el Gobierno nacional.

Sin embargo, horas más tarde esa decisión fue modificada. Según pudo saber TN, finalmente los organizadores resolvieron que León XIV mantendrá un encuentro con los fieles en la cancha de River, uno de los escenarios con mayor capacidad del país.

En paralelo, también trascendió que durante su visita a Uruguay el Sumo Pontífice oficiará una misa en el Estadio Centenario , con capacidad para unas 60.000 personas.

Mientras tanto, los preparativos en la Argentina continúan bajo estricta reserva. La organización está encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y mantiene en confidencialidad buena parte de la logística. No obstante, comenzaron a conocerse algunos de los lugares que integrarían el recorrido.

La presunta agenda del papa León XIV, día por día

De acuerdo con el cronograma tentativo, el domingo 8 de noviembre León XIV será recibido oficialmente por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego participará de actividades en la Cancillería, ubicada en el Palacio San Martín, donde está previsto un encuentro con gobernadores y representantes de distintos credos.

Ese mismo día también visitaría la Catedral Metropolitana para reunirse con Jorge García Cuerva y con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí será recibido por monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente del organismo y arzobispo de Mendoza.

Durante su estadía en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, sede diplomática de la Santa Sede en la Argentina, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.

Para el lunes 9 de noviembre está prevista una misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles. Además, el itinerario incluiría visitas al Teatro Colón, la Universidad Católica Argentina (UCA), el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

El martes 10, el Pontífice viajaría a la provincia de Córdoba para desarrollar actividades que todavía no fueron detalladas públicamente.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre encabezaría la misa de despedida en la Basílica de Luján, programada para las 11, antes de concluir su primera visita oficial a la Argentina como líder de la Iglesia Católica.