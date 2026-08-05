Qué dicen desde el Arzobispado sobre la visita de León XIV a la Argentina

Tras la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, anticipó que habrá celebraciones multitudinarias, explicó por qué el recorrido se limitará a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, Colombo señaló que el mensaje del Pontífice estará centrado en "la dignidad de la persona", la esperanza y la paz.

Colombo explicó que aún no se conoce el programa definitivo, aunque aseguró que la prioridad era confirmar las fechas para que los fieles puedan organizarse. "Los detalles no los tenemos todavía porque fue nada más una respuesta global, sobre todo lo que nos importaba era tener, al menos, la ubicación de los días para que la gente se pueda organizar", afirmó.

Respecto de Buenos Aires, sostuvo que "va a ser un espacio amplio, grande, como para darle mucho espacio a la mayor cantidad de gente posible", mientras que destacó que Córdoba "tiene una gran experiencia en organizar estos actos masivos", por lo que facilitará la llegada de fieles del interior.

Sobre Luján, remarcó que "es un lugar especial para nosotros, un lugar de mucha significación espiritual" y agregó que "va a ser un espacio hermoso de tres días y medio que el Papa nos regala".

En cuanto a los escenarios elegidos para las celebraciones, indicó que la decisión aún no está tomada. Recordó que Juan Pablo II celebró una multitudinaria misa sobre la avenida 9 de Julio, aunque consideró que hoy presenta mayores dificultades logísticas. "Seguramente Palermo, el Monumento a los Españoles, esa zona es una zona muy linda", señaló.

También confirmó que River Plate ofreció su estadio para alguna actividad. "Hay un ofrecimiento muy generoso... habrá que ver después qué celebraciones concretas el Papa nos propone. River pueda ser uno de esos espacios quizás para una celebración más acotada."

Colombo también explicó por qué la gira no sumará otras provincias. "Son esos lugares porque los han puesto ellos", dijo, y detalló el enorme operativo que acompaña cada viaje papal: "Hay una comitiva de 50 personas, 80 periodistas acreditados de todo el mundo, los 120 obispos, la multitud de personas que tienen que ver con la seguridad, con la logística. Es un universo que no lo imaginamos".

"Una invitación a la esperanza"

El presidente de la Conferencia Episcopal consideró que la visita llega en un momento en el que existe "una gran necesidad social de consuelo, de fortaleza espiritual para afrontar un momento tan delicado".

Por eso, sostuvo que el viaje "va a ser para la gente una invitación a la esperanza y a la vez una mayor concientización de la dignidad de la persona, de sus derechos, del cuidado de la casa común".

Al describir a León XIV, lo definió como "un hombre muy cordial, muy afable, pero de una palabra vigorosa y justa a tiempo", que se expresa con firmeza sobre temas como "la causa de la paz" y "la inteligencia artificial y el contexto social".

Consultado sobre un eventual impacto político, Colombo evitó anticipar definiciones del Pontífice. "No imagino al Papa hablando a un sector determinado o con la intención de dar un mensaje", afirmó, aunque consideró que sus enseñanzas naturalmente "derivan" en una defensa del valor de la persona "por encima de otros intereses materiales".

Como cierre, invitó a los argentinos a vivir la visita con expectativa. "Estamos felices con toda la Argentina de recibir al Santo Padre... Nos anima la esperanza sabernos visitados por alguien que trae una buena noticia" y concluyó: "Recibamos al Papa, recibamos su mensaje y sobre todo unamos nuestros corazones y nuestras expectativas para que esta sea una visita muy feliz".