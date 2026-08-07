Se conoció la agenda tentativa del papa León XIV en Córdoba

La presunta agenda del papa León XIV en Argentina ya comenzó a tomar forma y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Según el cronograma que trascendió, el Pontífice será recibido por el presidente Javier Milei el domingo 8 en la Casa Rosada y mantendrá distintas actividades institucionales y religiosas en la Ciudad de Buenos Aires. El lunes 9, está prevista una misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles, además de visitas al Teatro Colón, la Universidad Católica Argentina, el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

El martes 10 de noviembre será el turno de Córdoba, aunque los detalles de la jornada todavía no fueron difundidos oficialmente. En diálogo con Canal 2 de Carlos Paz Televisión, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, confirmó que la Provincia ya participa de la mesa organizadora junto con representantes del Gobierno nacional, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia Católica y la Santa Sede.

Siciliano explicó que el cronograma provincial todavía debe ser definido y que la decisión final estará en manos del Vaticano. No obstante, adelantó cuáles son algunas de las alternativas que se encuentran sobre la mesa. Uno de los puntos centrales sería una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), el mismo lugar donde el papa Juan Pablo II celebró una misa durante su visita a Córdoba en 1987.

Según explicó el ministro, el predio aparece como uno de los espacios con mejores condiciones para una convocatoria de semejante magnitud debido a su capacidad, sus accesos y las posibilidades de organizar el ingreso y egreso de cientos de miles de personas. " Fadea puede albergar a más de 500.000, 600.000 y hasta 1.200.000 personas ”, señaló Siciliano, teniendo en cuenta que se esperan más de 800.000 asistentes a la misa que oficiará el Pontífice.

La agenda tentativa también contempla la posibilidad de que León XIV se traslade luego al estadio Mario Alberto Kempes, donde podría realizarse un homenaje al Cura Brochero. Posteriormente, el Papa podría participar de una actividad vinculada con la Iglesia en el Centro de Convenciones Córdoba.

Un día en la provincia de Córdoba

De acuerdo con lo anticipado por el funcionario del gobernador Martín Llaryora, la estadía del Pontífice en Córdoba sería de una sola jornada. La planificación contempla que, al finalizar sus actividades, León XIV regrese a Buenos Aires, donde continuaría con la agenda prevista para el día siguiente.

También se analiza la posibilidad de que el Papa utilice un papamóvil durante alguno de sus recorridos, lo que permitiría un contacto más cercano con los fieles que se acerquen a los distintos puntos del trayecto.

El funcionario destacó que la intención de la Provincia es que León XIV permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en Córdoba y pueda conocer parte de la infraestructura, los circuitos de turismo religioso y los espacios vinculados con la figura del santo argentino. “Queremos que se quede la mayor cantidad de tiempo posible”, afirmó.

La organización de la visita reúne a distintos actores institucionales. Siciliano detalló que participan el Gobierno provincial, el Gobierno nacional, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia Católica Argentina, la Iglesia Católica de Córdoba y representantes del Vaticano.

El ministro remarcó que las autoridades locales tienen la función de realizar propuestas y avanzar con la logística, pero que la definición definitiva corresponde a la Santa Sede.

Impacto religioso y turístico

La llegada de León XIV también representa para Córdoba un acontecimiento de fuerte impacto religioso y turístico. La Provincia busca poner en valor su tradición de fe, la infraestructura disponible y especialmente la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, el primer santo argentino nacido en Córdoba.

El miércoles 11 de noviembre, según el cronograma que trascendió, el Papa encabezaría la misa de despedida en la Basílica de Luján, prevista para las 11, antes de finalizar su primera visita oficial a la Argentina como jefe de la Iglesia Católica.

Por ahora, la agenda de Córdoba continúa siendo tentativa y deberá ser confirmada por la Santa Sede. Pero la visita ya tiene fecha dentro del recorrido argentino: el martes 10 de noviembre, cuando la provincia se convertirá en uno de los principales escenarios de la histórica llegada de León XIV al país.