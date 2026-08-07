Buenos Aires suma nuevos Bares Notables y el catálogo ya reúne 90 espacios únicos

La Ciudad de Buenos Aires incorporó doce establecimientos al catálogo de Bares Notables , que pasó a estar integrado por 90 espacios. El reconocimiento fue formalizado durante un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde las autoridades entregaron los diplomas a los nuevos integrantes.

Los establecimientos reconocidos son El Portuario, Josephina's Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. La incorporación fue definida por la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables.

La Comisión evalúa las postulaciones y distingue a establecimientos que sobresalen por su antigüedad, arquitectura, relevancia cultural o vínculo con la historia y la identidad de los barrios de Buenos Aires. Con las doce nuevas incorporaciones, el catálogo de Bares Notables de la Ciudad alcanzó un total de 90 espacios.

“Los Bares Notables guardan la historia de Buenos Aires y también la historia personal de los vecinos. Son refugios de la memoria que valoramos, son nuestros cafés de la esquina y mucho más. Los reconocemos por eso y por su valor, porque son parte de la esencia de sentirnos porteños y eso también suma a la Ciudad más linda del mundo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, también destacó el reconocimiento formal de estos establecimientos. “Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, afirmó junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

La Ruta de Los Notables recupera historias y personajes

Durante el encuentro también fue presentada La Ruta de Los Notables, una serie documental que recorre algunos de los cafés representativos de Buenos Aires y recupera sus historias, personajes y el patrimonio cultural que representan.

La producción fue realizada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), a través de la Cámara de Bares, con el apoyo de Mecenazgo y el auspicio de la Fundación Santander. La serie está dirigida por Samir Bitar y cuenta con producción general de Manuel Ernesto Sierra.

Los episodios están dedicados a La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda.

“Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos”, señaló Camilo Suárez, presidente de la AHRCC.

La realización de la serie contó además con el acompañamiento de Mecenazgo, el programa destinado a promover la participación del sector privado en el financiamiento de iniciativas culturales y a contribuir al desarrollo de proyectos orientados a preservar y difundir el patrimonio de la Ciudad.

La Noche de los Bares Notables ya tiene fecha

En el marco del encuentro también se anunció que el próximo 24 de septiembre se realizará una nueva edición de La Noche de los Bares Notables. Según la información difundida, habrá propuestas en distintos establecimientos de la Ciudad. No se brindaron detalles adicionales sobre la programación ni las actividades previstas.

Los doce establecimientos incorporados amplían la presencia del catálogo en distintos barrios porteños. Bar Conde está ubicado en Conde 701, esquina Federico Lacroze, en Colegiales; Café Rivas, en Estados Unidos 302, San Telmo; y Confitería El Greco, en avenida Rivadavia 5353, Caballito.

Josephina's Café se encuentra en Guido 1532, Recoleta; La Orquídea, en avenida Corrientes 4101, Almagro; y La Escuela, en Manuela Pedraza 2803 y Vidal, Núñez. En La Boca fueron reconocidos Bar Portuario, ubicado en Pinzón 102, y Boca a Boca, en avenida Benito Pérez Galdós 207.

La nómina se completa con Bar Vía 71, en Viamonte 1771, San Nicolás; La Ópera, en avenida Corrientes 1799, también en San Nicolás; Café Cortázar, en José A. Cabrera 3797 y Medrano, Palermo; y Café Plaza, ubicado en avenida Rivadavia 4732, Caballito.

De esta manera, el programa suma doce espacios que ya formaban parte de la vida cotidiana de sus respectivos barrios y que ahora cuentan con el reconocimiento formal de la Ciudad por su valor histórico, arquitectónico, cultural o identitario.