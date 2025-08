Teresa D'Osualdo: "La mejor lactancia materna va a ser la que logre cada mamá con su hijo"

-Es una experiencia maravillosa. Me apasiona mi profesión porque acompañar a las madres en el inicio de la lactancia me hizo crecer tanto a nivel profesional como personal.

-La mayoría, sí. Las mujeres estamos biológicamente preparadas para amamantar, pero la lactancia requiere aprendizaje, dedicación y, muchas veces, superar dificultades iniciales.

-¿Qué dificultades concretas puede enfrentar una mamá primeriza?

-Las más comunes son dudas sobre si el bebé se prende bien al pecho o si tendrán suficiente leche. No siempre se logra una buena prendida desde el comienzo, y eso genera mucha inseguridad.

Valoro más la lactancia materna como proceso que como resultado

Valoro más la lactancia como proceso que como resultado

-¿Y los beneficios de la lactancia, cuáles son?

Son múltiples. La leche humana tiene todos los nutrientes y defensas que el bebé necesita. Además, fortalece el vínculo y favorece el apego seguro desde el nacimiento.

-¿La leche de fórmula es para usar en última instancia?

-Hoy las madres llegan con más información, pero también con muchas dudas. A veces es necesario complementar con fórmula, pero lo ideal es usar leche humana extraída. La clave es acompañar el proceso y no juzgar.

-¿Qué pasa si hay problemas con la succión o la producción?

-Puede pasar que el bebé no logre prenderse bien o que la madre no produzca lo suficiente, especialmente si hay estrés o angustia. En esos casos, el acompañamiento profesional es fundamental. La mejor lactancia es la que cada mamá puede lograr. Puede ser corta, larga, exclusiva o con complemento, pero será maravillosa si es consciente y respetada.

-¿Alguna mamá vuelve a intentar amamantar luego de una experiencia anterior difícil?

-Sí, y cada lactancia es distinta. Algunas tienen una buena experiencia después de una mala, y viceversa. Lo importante es acompañar y permitir que expresen lo vivido para poder iniciar un nuevo proceso.

-¿Qué significa dar un complemento en la lactancia?

-Puede ser leche humana extraída, fórmula o comida, según la etapa del bebé. Se recurre a esto si la lactancia no cubre todas sus necesidades. Pero siempre se puede acompañar para sostener la lactancia.

-¿Los alimentos que consume la madre afectan al bebé?

-Sí, pero no como se suele creer. No hay alimentos prohibidos. Cuanto más variada sea la alimentación de la madre, más enriquecedora será la leche. Los cólicos no se deben a la dieta, sino a la inmadurez del intestino.

-¿Cómo es el acompañamiento profesional en estos casos?

-Hoy hay equipos de puericultura en maternidades y consultorios especializados. El acompañamiento debe continuar más allá del nacimiento, porque la lactancia evoluciona y surgen nuevos desafíos.

Prioricemos la lactancia construyendo sistemas de apoyo sostenibles

Prioricemos la lactancia construyendo sistemas de apoyo sostenibles

-Iniciando la Semana de la lactancia ¿Cuál es el lema de este año?

-“Prioricemos la lactancia: construyendo sistemas de apoyo sostenibles”. El foco está en acompañar con información y seguimiento a las madres desde el inicio y a lo largo de todo el proceso.