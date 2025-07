Viviana Saccone: "Cuando fui madre descubrí el rol más importante de mi vida"

- ¿Cómo acciona eso? Cuando te presentan un guion o una historia, ¿te enamoras para aceptar el trabajo?¿O decís bueno, es trabajo, lo acepto igual? - En mis casi 40 años de profesión no siempre dije no, no me gusta. Me ha pasado que en algún momento no me gustaba tanto y necesitaba trabajar y dije sí, lo tengo que hacer, porque necesito el trabajo. Pero pero sí trato de que lo que leo me conmueva desde algún punto, que algo me pase con eso, ya sea porque me divierte mucho hacerlo, porque me gusta mucho la historia que voy a contar o porque me parece que el personaje me atraviesa. Por suerte, la mayoría de las veces me ha tocado hacer cosas que ya con la experiencia y los años en el escenario fui dándome cuenta que tenía algo de sanador en teatro, porque es casi como una constelación esto de ir viviendo otras vidas, otros personajes. Entonces hay algo que que es muy, muy intenso y muy profundo en cada personaje.

- Justo decís eso y los personajes que más recordamos, la mayoría del público son los de esas malas, súper intensas, muy fuertes. Y lo llevas al tema de la sanación. ¿Cómo es esa experiencia?

- Tu pregunta está muy buena. Una vez a raíz de estos comentarios de que “buenas las malas”, “vos sos la mala de la novela”, me puse a hacer la cuenta y en realidad hice igual cantidad de malas que de buenas. Pero hay algo que pasa más allá de mis malas en particular, con las malas en general, que es que quedan grabadas en el recuerdo de la gente con mucha más intensidad que las heroínas. Hay algo con las malas que a la gente le encanta. Supongo que les despierta una pasión, una bronca, una ira, algo mucho más potente.

- Y con a la actuación en cine ¿Es muy distinto cómo se hace una y otra?

- En cine tengo mucha menos experiencia. Me gustaría hacer más películas. La profesión me ha llevado a hacer más televisión al principio y desde hace unos diez años, mucho más teatro. Cosas que disfruto profundamente. Pero menos cine, así que es algo que siento que todavía tengo que experimentar mucho más. El teatro es mucho más de aquí y ahora, de estar presente al 100% con todo tu ser. Y el cine es muy artesanal, muy del plano, muy de la fragmentación. Y el tema del contacto directo con el público es como un regalo extra, fantástico porque además es el que termina de armar la obra. El público es un personaje más. Te cambia por más que vos estés todos los días haciendo la misma obra, con el mismo texto, diciendo lo mismo.

Sobre la maternidad

¿La maternidad fue un proyecto para vos?

- Tenés varias nominaciones y algunos premios (Martín Fierro, inclusive) ¿De qué manera influyen en el desarrollo de tu carrera?

- Es un incentivo, es una motivación. Por supuesto que me gusta cuando me nominan para algo y más si lo gano. Me parece que es un lindo lugar de encuentro y de festejo pero también es verdad que no mueve la aguja de para un lado ni para el otro. Yo siento que el trabajo y la profundidad pasa por otro lado y que el hecho de que te premien o no no te convierte ni en mejor ni en peor. Hay muchos factoresque influyen en el desempeño pero, me parece que, lo importante es el darse el 100%. Y a veces te premian y a veces, no.

- Se te ve como una actriz perseverante, muy trabajadora ¿Te pasa que a veces tenés ganas de tirar la toalla y decir me bajo de este proyecto?

- Soy muy perseverante. Cuando estoy en el proyecto, me quedo ahí. Sí, me ha pasado de replantearme, a veces, hasta cuándo voy a seguir actuando todavía. Y yo creo voy a seguir actuando toda mi vida. Es una profesión que mientras mientras estés vivo, la puedes hacer. Siempre hay un rol que uno puede ocupar. Así que yo creo que si voy a ser actriz toda mi vida. Me gusta, me gusta mucho.

- ¿Y la maternidad era un proyecto también o fue algo asumido?

- No, no lo tenía como proyecto digamos. Yo no recuerdo que haya sido un tema recurrente en mis conversaciones, pero tampoco tenía el sueño de Susanita de casarme y ser madre y tener hijos. Es como que la vida me sorprendió en ese sentido. Y cuando fui madre descubrí un rol, el más importante en mi vida, y si bien no lo tenía como como meta, pasó a ser lo más importante en mi vida.

- ¿Y qué hiciste? ¿Lo fuiste trabajando así como con el tema del coach?

- Fue así; empezar a leer, a investigar, sí. Siempre me gustó mucho leer e indagar acerca de uno, del interior, de religiones, de espiritualidad. Y cuando fui mamá, naturalmente fue el rol más importante que me tocó desarrollar. Es lo que más me importa. O sea, no hay otra cosa que me importe más que eso .No es que que me planteé cómo voy a hacer ahora porque esto no estaba en mi camino. Simplemente me pasó y ya está. Todo lo demás es importante porque me hace feliz, es mi sustento; es importante por un montón de situaciones, pero mi mi foco, el eje, está en mis hijas, sigue estando, inclusive ahora que ya son grandes, tienen 19 y 21 y están en ese proceso donde ya me necesitan cada vez menos. Cuando cuando mis hijas atravesaron etapas más conflictivas para mí como mamá, como la adolescencia yo, criándolas sola, me planteé buscar recursos más eficientes y concretos. Y ahí empecé a estudiar coaching.r cómo. Hice terapia toda mi vida, o sea que tenía recursos secundarios de alguna manera, pero necesitaba herramientas potentes y empecé a estudiar coaching y me estoy dedicando a dar sesiones individuales. Planificando, con el tiempo, poder hacer algo tal vez masivo.

- ¿Cuál sería tu mensaje de despedida?

- Para quien esté pensando en animarse a actuar, ni siquiera te digo lanzarse a la carrera, en animarse, en intentar, para mí, hay que hacerlo. Quizás con miedo, con mucho miedo, pero hacerlo igual; no quedarse con el deseo. Mi mamá empezó a actuar de grande. Es actriz a los 60. Actúa, hace obras de teatro y ya tiene su grupo. Incluso, una vez, llegó al Complejo La Plaza. Para mí, es un gran ejemplo. No hay una edad determinada para hacer lo que uno quiere porque el éxito consiste en hacerlo, no en si después te hacés famoso (tomando el caso de actuar) o no. Poder hacer lo que nos hace bien creo que es realmente lo exitoso.

Mi madre estudió actuación de grande

- ¿Cómo te encuentran?

- Bueno, en mis redes sociales, @vivisacconeok y específico para coaching, @cognitawellness