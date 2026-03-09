Anses arranca el calendario de pagos: quiénes cobran este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) arranca este lunes 9 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta primera jornada cobran distintos grupos de beneficiarios, siempre según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Entre quienes cobran este lunes aparecen los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI finalizados en 0. También perciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 0.

A su vez, este 9 de marzo también cobran las Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 0 y 1, de acuerdo con el cronograma difundido para marzo. Así, el calendario comienza con tres grupos centrales que ya pueden consultar fecha y lugar de cobro .

Además de las prestaciones que se pagan según la terminación del DNI, Anses también incluyó en el calendario de marzo dos ayudas que se abonan sin importar cómo finaliza el documento. Se trata de las Asignaciones de Pago Único, que comprenden matrimonio, nacimiento y adopción, y también de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el organismo fijó el mismo período de cobro para todas las terminaciones de DNI: del 12 de marzo al 10 de abril de 2026.

Algunas ayudas de Anses se cobran sin importar la terminación del DNI, como las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

El resto de las prestaciones continuará pagándose en los días siguientes, también según la terminación del documento. Por eso, quienes no cobren este lunes deberán revisar el calendario completo de marzo para saber cuándo les corresponde.

En marzo, además, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,88%, según informó oficialmente la Anses. El organismo recordó que la actualización se aplica sobre los haberes del mes y alcanza tanto a prestaciones previsionales como a asignaciones familiares y universales.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 439.600,88 pesos (369.600,88 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 439.600,88 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 365.680,70 pesos (295.680,70 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 328.720,62 pesos (258.720,62 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 132.814 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 432.461 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 66.414 pesos para el primer rango de ingresos.