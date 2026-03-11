Anses paga hasta $352.400 por desempleo: quiénes cobran y cuándo empieza el pago en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo de marzo de 2026, un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal. Este mes, la ayuda puede alcanzar hasta $352.400, según el salario que tenía el beneficiario antes de quedarse sin trabajo.

El pago comenzará el 20 de marzo y se realizará de forma escalonada según la terminación del DNI. Se trata de una asistencia económica pensada para acompañar a quienes quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico dirigido a trabajadores registrados que se quedaron sin trabajo. Puede solicitarse en casos como:

Anses confirmó el cronograma para cobrar la Prestación por Desempleo.

Además del pago mensual, el programa contempla otros derechos para los beneficiarios. Durante el período en que se cobra la prestación se mantiene la cobertura de salud, se pueden percibir asignaciones familiares si corresponde y el tiempo también se computa como aportes para la jubilación.

De esta manera, la asistencia busca brindar una contención económica temporal mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Los requisitos varían según el tipo de trabajo:

Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos tres años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: mínimo ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en marzo de 2026

El monto del beneficio depende del salario que tenía el trabajador antes de quedar desempleado. La normativa establece que el pago equivale al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, existen límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En marzo de 2026, los valores quedan de la siguiente manera:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

Por lo tanto, la suma final a cobrar dependerá del historial salarial de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo de Anses: calendario de pago en marzo 2026

El calendario de pagos comenzará el 20 de marzo y se organizará según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Desde el organismo recordaron que el trámite para acceder al beneficio debe realizarse previamente y requiere la aprobación correspondiente para comenzar a percibir la prestación.