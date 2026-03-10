De cuánto es la PUAM de Anses en marzo 2026 y quiénes tienen derecho a cobrarla

Anses actualiza la Pensión Universal para el Adulto Mayor en marzo 2026: paso a paso para solicitarla desde el celular.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor de Anses está disponible para mayores de 65 años sin jubilación. Foto: Archivo

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de Anses está destinada a personas mayores de 65 años que no cobran ni tienen derecho a ninguna jubilación o pensión, ya sea nacional, provincial o municipal. En marzo 2026 el monto actualizado es de $295.680,71, equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Quiénes pueden cobrarla La PUAM también aplica para quienes no cobran la Prestación por Desempleo. Si el solicitante está cobrando alguna jubilación o pensión al momento de pedir la PUAM, debe renunciar a ella antes de iniciar el trámite.

En cuanto a la residencia, pueden acceder los argentinos nativos, los naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, y los extranjeros con un mínimo de 20 años de residencia, de los cuales los últimos 10 deben ser inmediatamente anteriores al pedido. Una vez otorgada, el beneficiario debe mantener la residencia en Argentina y no puede ausentarse por más de 90 días corridos.

Qué incluye el beneficio Además del ingreso mensual, quienes cobran la PUAM tienen cobertura de salud y acceso a todos los servicios de PAMI. También pueden cobrar asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual. El monto se actualiza por movilidad junto con el resto de las jubilaciones y pensiones del sistema.