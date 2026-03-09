Cómo obtener el historial laboral en Anses para consultar los aportes registrados

Anses recordó cómo se puede obtener el historial laboral de un trabajador para consultar por sus propios aportes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los trabajadores consultar su historial laboral de forma gratuita y completamente online. Este documento es fundamental para verificar los aportes previsionales realizados a lo largo de la vida laboral y resulta clave al momento de iniciar trámites jubilatorios.

La consulta puede hacerse desde una computadora o celular y no requiere asistir a una oficina del organismo. Además, el documento obtenido puede descargarse e imprimirse y tiene validez oficial como constancia de aportes.

Qué es la historia laboral de Anses La historia laboral es el registro que reúne todos los aportes previsionales realizados por una persona durante su trayectoria laboral. En este documento figuran:

Las declaraciones juradas presentadas por los empleadores.

Los aportes realizados por trabajadores autónomos o monotributistas.

Los períodos de trabajo registrados en el sistema previsional. Revisar este historial permite detectar posibles errores o faltantes en los aportes que podrían afectar el acceso a una futura jubilación.

Anses Anses permite consultar el historial laboral y los aportes. Shutterstock Cómo consultar el historial laboral en Anses El trámite es simple y puede realizarse en pocos pasos a través de la plataforma digital del organismo: