Calendario de pagos de Anses en marzo: quiénes cobran el lunes 9 y cuándo le toca a cada DNI

El lunes 9 de marzo Anses da el puntapié inicial al calendario de pagos del mes. Quiénes cobran primero, qué montos se acreditan y el cronograma completo por terminación de DNI.

En marzo, beneficiarios de Anses cobrarán un aumento cercano al 2,9%. Foto: Analía Melnik/MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de marzo 2026. Con el aumento del 2,88% ya oficializado, este lunes 9 arranca el cronograma y los primeros en cobrar serán jubilados y pensionados con el haber mínimo cuyo DNI termina en 0, junto a beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI finalizado en 0 y 1.

Cuánto cobra un jubilado en marzo Con el incremento del 2,88%, la jubilación mínima de Anses se ubica en torno a los $369.600. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene desde el año pasado, el haber mínimo total trepa a aproximadamente $439.600 en marzo. Por su parte, el haber máximo supera los $2.400.000.

Las familias beneficiarias de asignaciones también recibirán el mismo aumento, aunque con la retención del 20% que aplica Anses y que se devuelve cuando los titulares presentan la Libreta.