Calendario de pagos de Anses en marzo: quiénes cobran el lunes 9 y cuándo le toca a cada DNI
El lunes 9 de marzo Anses da el puntapié inicial al calendario de pagos del mes. Quiénes cobran primero, qué montos se acreditan y el cronograma completo por terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de marzo 2026. Con el aumento del 2,88% ya oficializado, este lunes 9 arranca el cronograma y los primeros en cobrar serán jubilados y pensionados con el haber mínimo cuyo DNI termina en 0, junto a beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI finalizado en 0 y 1.
Cuánto cobra un jubilado en marzo
Con el incremento del 2,88%, la jubilación mínima de Anses se ubica en torno a los $369.600. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene desde el año pasado, el haber mínimo total trepa a aproximadamente $439.600 en marzo. Por su parte, el haber máximo supera los $2.400.000.
Las familias beneficiarias de asignaciones también recibirán el mismo aumento, aunque con la retención del 20% que aplica Anses y que se devuelve cuando los titulares presentan la Libreta.
Calendario de pagos de ANSES en marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo de 2026
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo de 2026
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo de 2026
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo de 2026
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026
- DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026
- DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026
- DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026
- DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026
DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026
DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026
DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026
DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026