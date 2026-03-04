Cambia el plazo fijo: banco por banco, las tasas del 4 de marzo

Las tasas de interés para el plazo fijo tradicional vuelven a mostrar diferencias entre entidades los primeros días de marzo. Los datos corresponden a datos oficiales brindados por los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, encontramos que el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecen una TNA del 25% para clientes. En tanto, el Banco Santander Argentina, el Banco Galicia y el BBVA Argentina pagan 23%. Finalmente, por encima se ubica el Banco Macro con 27%.

Por otro lado, el BCRA también informa las tasas online para no clientes de algunas entidades y acá aparecen los rendimientos más elevados. El Banco CMF, el Banco Meridian y el Banco Voii encabezan el listado con 33,5% TNA. También se destacan el Banco Bica y Crédito Regional Compañía Financiera con 33%.

Por su parte, el Banco del Sol ofrece 32% para clientes y 26,5% para no clientes, mientras que el Banco de la Provincia de Córdoba paga 29%. En el mismo rango se ubican el Banco Mariva, Reba Compañía Financiera y Bibank con tasas entre 28% y 29%.

Otras entidades como el Banco de Corrientes (25,5%), el Banco del Chubut (26%), el Banco Dino (27%) y el Banco Hipotecario (27% para clientes y 29,5% para no clientes) completan la nómina informada al BCRA.

Las diferencias entre bancos muestran que, pese a la baja general de tasas en el sistema financiero, aún existen oportunidades para quienes comparan rendimientos antes de constituir un plazo fijo.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Algunos bancos superan el 33% de TNA en colocaciones a 30 días. Foto: Pixels

Cuánto se gana con un depósito de $1.000.000 a 30 días

Para un plazo fijo tradicional de $1.000.000 a 30 días, las diferencias de tasa impactan de forma directa en el rendimiento final. Con una TNA del 25%, el Banco de la Nación Argentina paga al vencimiento $1.020.548, es decir, una ganancia aproximada de $20.548 en el mes.

En el caso del Banco Macro, que ofrece una TNA del 27%, el monto final asciende a $1.022.219, lo que implica un interés cercano a $22.219. Entre las entidades que pagan más tasa, el Banco Bica, con una TNA del 33%, devuelve $1.027.055, mientras que el Banco CMF y el Banco Meridian, con una TNA del 33,5%, entregan $1.027.427 al finalizar el plazo.

De esta manera, por el mismo capital inicial, la diferencia entre elegir una tasa del 25% o una del 33,5% puede superar los $6.800 en apenas 30 días, lo que explica por qué muchos ahorristas comparan banco por banco antes de constituir el depósito.