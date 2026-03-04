DNI y pasaporte más caros desde marzo: cómo quedaron las tarifas del Renaper

El Gobierno actualizó las tarifas del DNI y el pasaporte y estableció nuevos valores que comenzarán a regir desde el 6 de marzo en todo el país.

Los aumentos de DNI y pasaporte comienzan desde este viernes. Foto: Archivo

El Ministerio del Interior aprobó un nuevo cuadro tarifario para los servicios del Registro Nacional de las Personas (Renaper), mediante la Resolución 19/2026 publicada este 3 de marzo en el Boletín Oficial.

La medida entrará en vigencia el 6 de marzo de 2026 y actualiza las tasas que cobra el organismo por la expedición del DNI, pasaportes y otros servicios vinculados a la identificación de ciudadanos argentinos y extranjeros. Según informó el organismo, el objetivo es sostener la eficiente prestación de los servicios brindado por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas.

Pasaporte argentino El DNI pasará a costar $10.000 y el pasaporte común $100.000. Shutterstock Cómo quedaron las tarifas del DNI La resolución mantiene la gratuidad del primer DNI para recién nacidos durante los primeros seis meses de vida. En cambio, el primer ejemplar tramitado por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad tendrá un valor de $10.000, el mismo monto que regirá para las actualizaciones obligatorias a los 5/8 y 14 años, así como para la emisión de un nuevo ejemplar por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción.

Otras modalidades también sufrirán cambios:

DNI exprés: $ 26.000

DNI 24 horas: $ 41.000

DNI al instante: $ 57.000

DNI para extranjeros: $ 20.000 Servicios digitales y otros trámites La norma no solo actualiza los valores del DNI y el pasaporte, sino también las tasas que el organismo cobra por servicios digitales de validación de identidad, utilizados por bancos, fintech, empresas y organismos públicos a través de integración API.