DNI y pasaporte más caros desde marzo: cómo quedaron las tarifas del Renaper
El Gobierno actualizó las tarifas del DNI y el pasaporte y estableció nuevos valores que comenzarán a regir desde el 6 de marzo en todo el país.
El Ministerio del Interior aprobó un nuevo cuadro tarifario para los servicios del Registro Nacional de las Personas (Renaper), mediante la Resolución 19/2026 publicada este 3 de marzo en el Boletín Oficial.
La medida entrará en vigencia el 6 de marzo de 2026 y actualiza las tasas que cobra el organismo por la expedición del DNI, pasaportes y otros servicios vinculados a la identificación de ciudadanos argentinos y extranjeros. Según informó el organismo, el objetivo es sostener la eficiente prestación de los servicios brindado por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas.
Cómo quedaron las tarifas del DNI
La resolución mantiene la gratuidad del primer DNI para recién nacidos durante los primeros seis meses de vida. En cambio, el primer ejemplar tramitado por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad tendrá un valor de $10.000, el mismo monto que regirá para las actualizaciones obligatorias a los 5/8 y 14 años, así como para la emisión de un nuevo ejemplar por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción.
Otras modalidades también sufrirán cambios:
-
DNI exprés: $ 26.000
DNI 24 horas: $ 41.000
DNI al instante: $ 57.000
DNI para extranjeros: $ 20.000
Servicios digitales y otros trámites
La norma no solo actualiza los valores del DNI y el pasaporte, sino también las tasas que el organismo cobra por servicios digitales de validación de identidad, utilizados por bancos, fintech, empresas y organismos públicos a través de integración API.
Verificación de vigencia de DNI y validación de datos
-
$60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales.
$35 por transacción entre 40.000 y 2 millones.
$20 por transacción para más de 2 millones.
-
Prueba de vida pasiva: $70 por operación.
Verificación de pasaporte: $70 por operación.
Además, fija valores diferenciados para organismos de la Administración Pública Nacional, con tarifas que van de $2 a $7 por transacción según volumen y tipo de servicio.
Los nuevos valores de los pasaportes
El pasaporte ordinario con entrega regular pasará a costar $100.000. Mientras que los trámites urgentes y otros también aumentarán su costo:
-
Pasaporte exprés: $ 200.000
Pasaporte al instante: $ 330.000
-
Pasaporte excepcional para extranjeros: $ 100.000
Documento de viaje para apátridas o refugiados: $ 100.000
El nuevo esquema tarifario prevé exenciones para organismos públicos en el marco de sus competencias, y para personas que acrediten situación de vulnerabilidad económica, incluyendo a sus hijos menores o personas a cargo con capacidad restringida.
También quedan comprendidos dentro de las exenciones los trámites vinculados a la rectificación registral de sexo, el cambio de nombre de pila o la incorporación de la clasificación de género “X”. Del mismo modo, no tendrán costo el certificado de preidentificación y el primer ejemplar de DNI emitido por inscripción tardía.