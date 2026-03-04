Nuevo DNI 2026: así podés sacar turno para renovarlo y evitar demoras

Desde febrero de 2026 ya se puede tramitar el nuevo DNI con chip electrónico en todo el país. El paso clave es gestionar turno online, ya que el trámite se realiza con cita previa. Cómo pedirlo, qué documentación llevar y quiénes están obligados a renovar el documento este año.

La actualización del Documento Nacional de Identidad fue impulsada por el Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) y se implementa de manera progresiva.

El trámite se realiza únicamente con turno previo. Estas son las opciones disponibles:

En 2026 se renueva el DNI y el Pasaporte.

Desde la web del organismo se puede:

Elegir la provincia y el centro de atención.

Seleccionar fecha y horario disponible.

Confirmar el turno con los datos personales.

Tramitar desde la app Mi Argentina

También se puede solicitar turno a través de la aplicación oficial, que permite consultar disponibilidad y gestionar la cita desde el celular.

Qué pasa el día del turno

El solicitante debe presentarse en la oficina elegida con:

Constancia del turno.

DNI anterior (si corresponde).

Documentación respaldatoria en caso de cambio de datos.

En el lugar se toman los datos biométricos:

Foto

Firma

Huellas digitales

Luego se entrega un comprobante para hacer seguimiento del trámite. El DNI puede enviarse al domicilio o retirarse en la sede seleccionada.

¿Quiénes deben renovar el DNI en 2026?

No todos deben cambiarlo de inmediato. El nuevo formato se emite progresivamente y los ejemplares vigentes siguen siendo válidos hasta su vencimiento.

La renovación es obligatoria:

Entre los 5 y 8 años.

A los 14 años.

Cada 15 años en la edad adulta.

En caso de pérdida, robo o deterioro.

Por cambio de domicilio o rectificación de datos.

Las personas extranjeras residentes realizan el trámite bajo las mismas condiciones.

Qué cambia con el nuevo DNI electrónico

Desde febrero de 2026, los DNI se fabrican en policarbonato multicapa e incorporan:

Chip sin contacto.

Grabado láser.

Nuevos sistemas de validación visual y electrónica.

El diseño mantiene el formato tarjeta, pero suma mayores estándares de seguridad y durabilidad.

El nuevo DNI no obliga a un recambio inmediato, pero quienes deban renovarlo en 2026 deben gestionar turno online para realizar el trámite.