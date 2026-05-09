La flamante Embajadora Nacional de la Ganadería representó a San Carlos y presentó un proyecto que busca generar conciencia sobre el uso eficiente del agua.

La 45° Fiesta de la Ganadería, que se desarrolla en General Alvear, ya tiene a su flamante Embajadora Nacional. Se trata de María Guadalupe Pérez Olmos, quien representó al departamento de San Carlos . De este modo, la joven recibió los atributos durante la tercera noche de peña.

Tras ser elegida, María Guadalupe aseguró que se capacitó "desde el primer momento" ya que ella no proviene "del ámbito rural". "No dejo de aprender todos los días”, expresó luego de la flamante Embajadora.

Desde la organización detallaron que las candidatas fueron evaluadas en distintos aspectos, entre ellos conocimientos sobre ganadería, tradiciones, danzas folclóricas, el rol actual de la mujer y los proyectos comunitarios que impulsan en sus departamentos.

La Fiesta de la Ganadería eligió a la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería La Fiesta de la Ganadería eligió a la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería Gentileza

Quién es María Guadalupe Pérez Olmos, la flamante Embajadora Nacional de la Ganadería María Guadalupe Pérez Olmos tiene 25 años y está a dos materias de recibirse de abogada. Durante su paso por la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, la sancarlina explicó que uno de los ejes centrales de su propuesta está vinculado al uso responsable del agua. “En San Carlos somos defensores del agua, por eso en mi proyecto se busca reflejar que cada gota vale. También busco remarcar la importancia del agua en la ganadería”, señaló.