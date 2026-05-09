El Museo Histórico Nacional albergará al Salón de Libros Raros

Este sábado 9 y domingo 10 de mayo, el Museo Histórico Nacional abrirá sus puertas al Salón de Libros Raros , una propuesta cultural que busca acercar al público al patrimonio bibliográfico argentino a través de ejemplares únicos, documentos históricos y experiencias vinculadas al universo del libro antiguo.

Organizado por la Feria del Libro Raro, el encuentro reunirá a algunas de las principales librerías anticuarias del país en un espacio pensado para coleccionistas, investigadores, estudiantes y lectores interesados en recorrer materiales vinculados al denominado “largo siglo XIX argentino”.

La muestra abarcará publicaciones originales, bibliografía especializada, estudios históricos y obras críticas que reconstruyen el período comprendido entre las Invasiones Inglesas y el Centenario de 1910, una etapa clave para comprender la formación política, social y cultural de la Argentina moderna.

Además de los libros y documentos históricos, el evento incorporará una experiencia visual vinculada a las técnicas fotográficas del siglo XIX. Durante ambas jornadas, entre las 11 y las 14, se realizarán demostraciones en vivo del proceso de colodión húmedo, un antiguo método de revelado sobre placas de vidrio utilizado para retratar escenas y personajes de época.

La iniciativa apunta a recuperar el valor material y simbólico del libro raro como objeto cultural e histórico, permitiendo que el público tenga contacto directo con piezas que habitualmente permanecen reservadas a archivos privados o colecciones especializadas.

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Participarán del encuentro las librerías Aquilanti, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Los Siete Pilares, Rúa Vidueiros, Alberto Magnasco, Rare Book Room, Librería (de) García, Iconocosas, Librería Abisal Museo Fotográfico de Quilmes, Atelier de Livre, Rayo Rojo y Galería Mar Dulce.

El evento cuenta con el auspicio de ALADA y el apoyo de Fundación Santander y Participación Cultural - Mecenazgo.

La entrada será libre y gratuita y el salón podrá visitarse de 11 a 19 horas en la sede del museo ubicada en el barrio porteño de San Telmo.