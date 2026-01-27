El sable corvo de San Martín dejará el Museo Histórico y será devuelto a Granaderos

El sable corvo del general José de San Martín será retirado del Museo Histórico Nacional (MHN) y trasladado oficialmente al Regimiento de Granaderos a Caballo, por decisión del Poder Ejecutivo plasmada en un decreto presidencial.

El traspaso se formalizaría en un acto oficial a realizarse el 7 de febrero a las 19 en el Campo de la Gloria, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, lugar emblemático de la historia nacional. Allí se desarrollará una ceremonia protocolar seguida por un desfile cívico-militar.

El decreto será firmado por el presidente Javier Milei, quien avala la medida bajo el argumento de una mejor preservación y custodia del bien histórico, según informó el diario La Nación.

La decisión generó inquietud entre historiadores, especialistas en patrimonio y trabajadores del MHN, donde el sable se exhibía como una de las piezas más valiosas desde fines del siglo XIX. La reliquia había sido donada al Estado en 1896 por Manuela Rosas, hija del exgobernador bonaerense, con el objetivo de garantizar su conservación pública.

Desde el Gobierno sostienen que la donación no establecía un sitio específico, sino una finalidad: que el Estado asegure su resguardo. En ese sentido, remarcan que el Regimiento de Granaderos, creado por el propio San Martín, ya custodió el sable durante décadas y cuenta con condiciones históricas e institucionales adecuadas, además de funcionar en un edificio declarado Monumento Histórico Nacional.

También se señaló que la medida restituye un criterio previo a 2015, cuando la reliquia regresó al museo por decreto durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es que el sable permaneció bajo custodia del grupo militar desde 1967 hasta 2015. Para el actual Ejecutivo, el sable “vuelve a su ámbito natural”, estrechamente ligado a su valor simbólico y a su creador.

Mientras tanto, desde el Museo Histórico Nacional se remarca que la institución conserva un amplio acervo patrimonial que continuará abierto al público, aunque el traslado implica la pérdida de su pieza más emblemática. El sable, adquirido por San Martín en Londres en 1812, cuenta con estrictos protocolos de conservación y, según especialistas, no debería exponerse en actos públicos, donde se recomienda el uso de réplicas.