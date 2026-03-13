WhatsApp: la función que hay que desactivar para que no entren virus al celular

Hay una función de WhatsApp que recomiendan no tener activada en el celular porque ingresan virus. Los detalles.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre una función de WhatsApp que puede poner en riesgo la seguridad del teléfono y recomendaron desactivarla para evitar la descarga de archivos maliciosos. Se trata de la descarga automática de archivos, una opción que suele venir activada por defecto en la aplicación.

Esta herramienta permite que fotos, videos, audios y documentos que llegan a los chats se descarguen automáticamente en el celular, sin que el usuario tenga que aprobar la acción. Si bien fue diseñada para agilizar el uso de la app, especialistas advierten que también puede ser utilizada por ciberdelincuentes para distribuir virus o malware.

La función peligrosa de WhatsApp El principal riesgo es que los atacantes pueden enviar archivos infectados que se camuflan como contenido común, como imágenes o documentos. Si la descarga automática está activada, esos archivos se guardan en el dispositivo sin intervención del usuario.

Una vez descargado el archivo malicioso, podría instalar software capaz de robar datos personales, contraseñas o información bancaria, e incluso permitir el control remoto del dispositivo.

virus-artguru Virus en WhatsApp. Además, el peligro no siempre proviene de desconocidos. Si el teléfono de un contacto fue comprometido por hackers, también puede convertirse en un canal para distribuir archivos dañinos a otras personas.