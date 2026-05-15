WhatsApp prueba una actualización con reacciones de emojis en los Estados

WhatsApp se renueva con actualizaciones en los Estados y busca instalar nuevos emojis para los usuarios. Los detalles.

WhatsApp continúa ampliando las funciones de interacción dentro de su plataforma y ahora trabaja en una nueva herramienta para facilitar las reacciones con emojis en los Estados. La novedad fue detectada en una versión beta de la aplicación y apunta a hacer más rápidas y visibles las respuestas a las publicaciones efímeras.

La función se encuentra en fase de pruebas dentro de la beta 2.26.19.8 para Android y ya comenzó a aparecer entre algunos usuarios que participan del programa de evaluadores de la app. Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, el cambio incorpora una barra de respuesta con tres emojis destacados que podrán utilizarse con un solo toque.

WhatsApp con reacciones en los Estados, al igual que Instagram Los emojis seleccionados por WhatsApp para estas reacciones rápidas son la cara con ojos de corazón, la cara llorando de risa y la expresión de sorpresa con la boca abierta. Hasta ahora, quienes querían reaccionar a un Estado debían deslizar hacia arriba y luego elegir una reacción dentro del panel completo de emojis. Con la nueva modalidad, el proceso se simplifica y reduce la cantidad de pasos necesarios.

Desde la compañía explicaron que las reacciones seguirán siendo privadas, es decir, solamente podrán ser vistas por la persona que publicó el Estado y no por el resto de los contactos.

La intención de Meta sería incentivar una mayor interacción dentro de la sección de Estados, una función que cada vez se asemeja más a las Stories de Instagram.