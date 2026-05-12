WhatsApp: cómo recuperar el historial de chats en solo cinco pasos

Perder conversaciones importantes de WhatsApp puede convertirse en un verdadero problema para millones de usuarios que utilizan la aplicación a diario para trabajar, estudiar o mantener contacto con familiares y amigos. Sin embargo, la plataforma cuenta con herramientas para restaurar los chats de forma sencilla.

La aplicación de mensajería de Meta no almacena las conversaciones en sus servidores , por lo que la única forma oficial de recuperar mensajes eliminados es a través de los respaldos guardados en Google Drive, para Android, o en iCloud, en el caso de iPhone.

Una vez completado el proceso, WhatsApp descargará nuevamente los mensajes, fotos, videos y documentos incluidos en la última copia guardada. El tiempo de restauración dependerá del tamaño del respaldo y de la velocidad de conexión a internet.

Qué pasa con los mensajes más recientes

Uno de los puntos clave que destacan los expertos es que solamente pueden recuperarse los mensajes incluidos en la última copia de seguridad disponible. Esto significa que toda conversación eliminada después del último respaldo podría perderse definitivamente.

Además, si el usuario realiza una nueva copia de seguridad después de haber eliminado chats importantes, el sistema sobrescribirá la versión anterior y ya no será posible recuperar ese contenido.

En algunos dispositivos Android existe una herramienta adicional llamada “Historial de notificaciones”, que permite visualizar mensajes eliminados siempre que la función haya estado activada previamente. Sin embargo, esta opción solo permite recuperar texto y no archivos multimedia como fotos, videos o audios.

Para acceder a esta función hay que ingresar a:

Ajustes

Notificaciones

Historial de notificaciones

Desde allí se pueden revisar alertas antiguas relacionadas con WhatsApp.