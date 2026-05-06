Whatsapp eliminará de tu perfil una función poco utilizada

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a eliminar de forma progresiva los avatares animados que los usuarios podían utilizar como foto de perfil, en una decisión que marca el cierre definitivo de una función que nunca logró consolidarse.

Según reportes especializados, la plataforma ya inició el proceso en dispositivos Android y iOS, enviando notificaciones a los usuarios para advertir sobre la desaparición de esta herramienta.

En una primera etapa, se bloquea la creación y edición de avatares; posteriormente, serán eliminados por completo de las cuentas.

Los avatares fueron introducidos en 2022 como parte de la estrategia de personalización impulsada por Meta. Permitían crear representaciones digitales con rasgos físicos, peinados y vestimenta personalizados, además de generar stickers animados para usar en chats.

A pesar de las mejoras incorporadas con el tiempo —como más opciones de diseño y su integración con stickers— la función no tuvo buena recepción entre los usuarios. La baja adopción fue el factor determinante para que la empresa decidiera discontinuarla.

El proceso de eliminación ya estaba en marcha desde hace algunos meses, aunque en los últimos días se extendió a un mayor número de cuentas. Si bien no hay una fecha oficial para su desaparición total, se espera que ocurra en las próximas semanas.

Además, la decisión busca simplificar la experiencia dentro de la aplicación y evitar confusiones entre los usuarios, que en su mayoría optaban por mantener una foto real en sus perfiles.