WhatsApp: el método para detectar si alguien accedió a tu cuenta

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, con miles de millones de mensajes enviados a diario. Esa popularidad también la convierte en un blanco constante para los ciberdelincuentes. Mensajes enviados que no se recuerdan, conversaciones abiertas sin motivo o actividad inusual en el perfil pueden ser señales de que alguien accedió a la cuenta sin permiso.

La principal herramienta para saber si alguien ingresó sin permiso está en la sección de dispositivos vinculados. WhatsApp permite ver todos los dispositivos donde la cuenta está activa, facilitando la identificación de cualquier equipo desconocido.

Para verificarlo, hay que abrir WhatsApp , ir a Configuración y ubicar el botón "Dispositivos vinculados". Se mostrará el historial de dispositivos activos, con información sobre la última conexión. Si aparece uno desconocido, hay que seleccionarlo y cerrar la sesión de inmediato.

Otras señales incluyen la presencia de mensajes enviados o leídos sin intervención del titular, llamadas que no se realizaron y modificaciones inesperadas en el perfil, como cambios en la foto o en la información personal.

Recibir códigos de verificación sin haberlos solicitado es una alerta inconfundible de intento de acceso: alguien ha intentado registrar el número en otro dispositivo. También conviene prestar atención si el estado en línea se activa a horas inusuales sin haber usado la app.

Para evitar accesos no autorizados, es fundamental reforzar la seguridad de la cuenta. Activar la verificación en dos pasos, no compartir códigos de registro y mantener el celular protegido con contraseña o biometría son medidas clave. Además, revisar periódicamente los dispositivos vinculados ayuda a detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para cuidar la privacidad en WhatsApp.