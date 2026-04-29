WhatsApp: recupera mensajes borrados aunque no haya papelera

WhatsApp no tiene papelera de reciclaje, pero hay formas de recuperar mensajes eliminados. Todo depende de si tenés la copia de seguridad activada.

Recuperar mensajes eliminados en WhatsApp es posible, aunque la plataforma no cuente con una papelera de reciclaje oficial. Al no almacenar los historiales de chat en sus servidores, el usuario no dispone de un repositorio directo para rescatar lo borrado. Sin embargo, esto no significa que la información esté perdida para siempre: existen métodos alternativos para traer esos mensajes de vuelta.

La copia de seguridad, tu única salvavidas oficial WhatsApp ofrece un mecanismo para recuperar conversaciones a través de las copias de seguridad. En Android los respaldos se guardan en Google Drive y en iPhone en iCloud. Si tenés esa función activada, hay chances de recuperar lo que borraste.

El procedimiento es sencillo: desinstalá WhatsApp, volvé a instalarlo desde la tienda oficial e iniciá sesión con el mismo número. Durante la configuración, la app detectará la copia de seguridad disponible y te preguntará si querés restaurar el historial. Confirmá y esperá a que termine el proceso.

Eso sí, hay limitaciones importantes. Solo podés recuperar la información incluida en la última copia de seguridad. Los mensajes enviados o recibidos después de ese respaldo no se pueden restaurar, y la recuperación es total: no existe opción oficial para recuperar chats de manera selectiva.

WhatsApp Portada 1 WhatsApp no tiene papelera de reciclaje: una vez borrado un mensaje, la única forma de recuperarlo es a través de la copia de seguridad. Shutterstock