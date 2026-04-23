Revolución en WhatsApp: las nuevas funciones que ya podés usar

WhatsApp sumó nuevas funciones que mejoran la experiencia y permiten organizar mejor los chats y el uso diario.

WhatsApp no para de sumar funciones y en el último tiempo volvió a actualizarse con herramientas que apuntan directo a mejorar la experiencia diaria. Desde opciones para organizar mejor el uso personal y laboral hasta funciones con inteligencia artificial, la app sigue evolucionando con cambios que ya empiezan a verse en los celulares.

Novedades: dos cuentas en un mismo iPhone Una de las novedades más esperadas por usuarios de Apple finalmente llegó. Ahora WhatsApp permite usar dos cuentas en un mismo iPhone, algo que ya existía en Android. Esto evita tener que andar con dos celulares para separar trabajo y vida personal.

Para que no haya confusiones, la aplicación incorporó un detalle clave: muestra la foto de perfil de cada cuenta en la parte inferior, así siempre queda claro desde qué perfil se está chateando.

Inteligencia artificial para editar fotos y escribir La inteligencia artificial empieza a meterse cada vez más en las conversaciones. Con la integración de Meta AI, ahora es posible editar fotos directamente desde el chat antes de enviarlas: borrar objetos, cambiar fondos o aplicar estilos se vuelve mucho más simple y rápido.

Además, aparece la función de “Ayuda para escribir”, que sugiere respuestas según el contexto de la charla. Es especialmente útil cuando hay que redactar algo más formal o cuando simplemente no sabés cómo contestar.