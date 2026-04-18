Las 5 razas de perros consideradas más tranquilas

No todos los perros tienen el mismo temperamento. Mientras algunas razas son conocidas por su energía inagotable y su necesidad constante de actividad, hay otras que se destacan por su carácter sereno, su capacidad de adaptación a espacios pequeños y su disposición a pasar horas tranquilas en compañía de sus dueños.

El Basset Hound es sinónimo de calma. Su ritmo pausado, su expresión melancólica y su amor por el descanso lo convierten en uno de los perros más relajados del mundo canino. No requiere grandes dosis de ejercicio y disfruta de largas siestas en el sofá junto a su familia. Es un perro afectuoso y leal que se adapta bien a la vida en departamento siempre que tenga sus paseos diarios garantizados.

A pesar de su tamaño imponente, el Gran Danés es conocido como el gigante gentil del mundo canino. Es un perro tranquilo, equilibrado y muy apegado a su familia. No es un perro hiperactivo y disfruta de largos períodos de descanso. Su carácter noble y paciente lo hace especialmente bueno con niños y personas mayores.

3. Shih Tzu

El Shih Tzu es una de las razas más tranquilas y adaptables para la vida en interiores. Su temperamento dulce y su bajo nivel de energía lo convierten en el compañero ideal para personas que pasan mucho tiempo en casa. No tiene instinto cazador marcado y se lleva bien con otros animales. Disfruta del contacto humano y de las caricias más que de cualquier actividad física intensa.

Shih Tzu.JPG El Shih Tzu se adapta perfectamente a la vida en interiores gracias a su temperamento dulce. Foto: Archivo

4. Bulldog Inglés

El Bulldog Inglés es uno de los perros más perezosos y tranquilos que existen. Prefiere el sofá a cualquier actividad vigorosa y su carácter apacible lo hace muy fácil de convivir. Es un perro sociable y afectuoso que no requiere grandes espacios ni mucho ejercicio. Eso sí, hay que tener en cuenta que es sensible al calor por su hocico achatado, por lo que necesita ambientes frescos en verano.

5. San Bernardo

El San Bernardo es un gigante de carácter manso y sereno. A pesar de su tamaño es un perro extremadamente paciente y tranquilo, especialmente con los niños a quienes trata con una delicadeza sorprendente. No es un perro ansioso ni territorialmente agresivo y se adapta bien a distintos entornos siempre que tenga espacio suficiente para moverse.

El secreto de la convivencia

En definitiva, el tamaño no determina la calma. Aunque estas razas tienen una predisposición natural a la serenidad, la educación y un ambiente equilibrado son los pilares que definirán la personalidad de nuestra mascota y la calidad de la convivencia.