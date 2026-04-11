Cuáles son las razas de perros consideradas más fuertes

Algunas razas de perros fueron seleccionadas durante siglos para tareas que requerían gran potencia. Cuáles son las consideradas más fuertes.

Muchas de las razas más fuertes fueron criadas históricamente para tareas de trabajo que requerían potencia y resistencia extremas. Foto: Archivo

Las fuerzas de los perros no se mide solo por el tamaño sino por la combinación de la masa muscular, estructura ósea, mordida y resistencia física. Algunas razas fueron seleccionadas durante siglos para tareas que requerían gran potencia, como el pastoreo, el trabajo de tracción o protección.

Razas consideradas más fuertes Saint Bernard El San Bernardo es uno de los perros más pesados y fuertes del mundo. Puede superar los 90 kilogramos y su estructura ósea masiva le permite ejercer una fuerza de tracción enorme. Fue criado históricamente para el rescate en zonas de montaña, donde debía moverse en la nieve cargando equipamiento y asistiendo a personas en situaciones de emergencia. A pesar de su imponente tamaño es un perro de carácter tranquilo y afectuoso.

Rottweiler El Rottweiler es considerado una de las razas con mayor fuerza de mordida del mundo, con una presión que puede superar los 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Su musculatura compacta y su estructura corporal lo convierten en uno de los perros de trabajo más potentes. Fue utilizado históricamente para el arreo de ganado y el transporte de cargas y hoy es uno de los perros de guardia y protección más valorados.

Dogo Argentino Entre los grandes aportes argentinos al mundo canino se encuentra el Dogo Argentino, una de las razas más fuertes desarrolladas en América del Sur. Fue criado para la caza mayor, incluyendo jabalíes y pumas, lo que requería una combinación excepcional de fuerza, agilidad y resistencia. Su musculatura es muy marcada y su mordida extremadamente poderosa. Es una raza que requiere un dueño experimentado y una socialización temprana rigurosa.