Las 5 razas de perros elegidas por expertos para ser animales de asistencia

Los perros de asistencia son clave para personas con discapacidades. Expertos eligen razas por su inteligencia y vocación de servicio.

Inteligencia y lealtad: las razas de perros elegidas por los expertos destacan por su templanza y vocación de servicio. Foto: Archivo

Los perros de asistencia son profesionales entrenados para facilitar el día a día de personas con discapacidades. Para cumplir con éxito tareas tan complejas, los especialistas seleccionan razas específicas que destaquen por su inteligencia, templanza, equilibrio emocional y una innata vocación de servicio.

Inteligencia y adaptabilidad: los pilares de la asistencia canina

Cuando se habla de servicio, es común nombrar al Labrador Retriever y el Golden Retriever. Ambas razas ocupan el podio ya que poseen un equilibrio emocional único y una sensibilidad excepcional. Además, según expertos, son razas que responden con efectividad a labores de adiestramiento.

Los cachorros son nueve labradores, cuatro hembras y cinco machos, todos de 2 meses de edad Labrador Retriever: el favorito mundial por su inteligencia y vocación de servicio. Foto: Archivo

Para complementar la lista con perfiles de alta capacidad cognitiva y versatilidad, el Pastor Alemán y el Caniche (en sus variedades estándar y gigante) juegan un rol fundamental. El pastor alemán es un perro que además de inteligente tiene un alto nivel de confianza y seguridad. Por su parte, el caniche tiene una gran capacidad de aprendizaje y gracias a su fisionomía también ayuda en casos específicos.