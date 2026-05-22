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Las 5 razas de perros elegidas por expertos para ser animales de asistencia

Los perros de asistencia son clave para personas con discapacidades. Expertos eligen razas por su inteligencia y vocación de servicio.

Alejandro Llorente

Inteligencia y lealtad: las razas de perros elegidas por los expertos destacan por su templanza y vocación de servicio. Foto: Archivo

Inteligencia y lealtad: las razas de perros elegidas por los expertos destacan por su templanza y vocación de servicio. Foto: Archivo

Los perros de asistencia son profesionales entrenados para facilitar el día a día de personas con discapacidades. Para cumplir con éxito tareas tan complejas, los especialistas seleccionan razas específicas que destaquen por su inteligencia, templanza, equilibrio emocional y una innata vocación de servicio.

Inteligencia y adaptabilidad: los pilares de la asistencia canina

Cuando se habla de servicio, es común nombrar al Labrador Retriever y el Golden Retriever. Ambas razas ocupan el podio ya que poseen un equilibrio emocional único y una sensibilidad excepcional. Además, según expertos, son razas que responden con efectividad a labores de adiestramiento.

Los cachorros son nueve labradores, cuatro hembras y cinco machos, todos de 2 meses de edad
Labrador Retriever: el favorito mundial por su inteligencia y vocaci&oacute;n de servicio. Foto: Archivo

Labrador Retriever: el favorito mundial por su inteligencia y vocación de servicio. Foto: Archivo

Para complementar la lista con perfiles de alta capacidad cognitiva y versatilidad, el Pastor Alemán y el Caniche (en sus variedades estándar y gigante) juegan un rol fundamental. El pastor alemán es un perro que además de inteligente tiene un alto nivel de confianza y seguridad. Por su parte, el caniche tiene una gran capacidad de aprendizaje y gracias a su fisionomía también ayuda en casos específicos.

Mascotas: que deberías saber antes de adoptar un pastor alemán Los perros son mascotas amigables y compañeras. Foto: Pexels
Pastor Alem&aacute;n: seguridad, templanza y un gu&iacute;a de excelencia para la asistencia visual. Foto: Pexels

Pastor Alemán: seguridad, templanza y un guía de excelencia para la asistencia visual. Foto: Pexels

La quinta raza recomendada, ideal para quienes buscan un compañero más compacto o para interactuar en entornos delicados como hospitales de niños, es el Cavalier King Charles Spaniel. Según especialistas, esta raza es ideal para interactuar con personas que tienen "miedo" a razas más grandes. Además, es una raza obediente y cariñosa.

cocker spaniel El cocker spaniel es un perro con mucho carácter. Foto: Efe.
Cocker Spaniel: dulzura, empat&iacute;a y gran capacidad para el soporte emocional. Foto: Efe.

Cocker Spaniel: dulzura, empatía y gran capacidad para el soporte emocional. Foto: Efe.

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