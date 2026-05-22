Las 5 razas de perros elegidas por expertos para ser animales de asistencia
Los perros de asistencia son clave para personas con discapacidades. Expertos eligen razas por su inteligencia y vocación de servicio.
Los perros de asistencia son profesionales entrenados para facilitar el día a día de personas con discapacidades. Para cumplir con éxito tareas tan complejas, los especialistas seleccionan razas específicas que destaquen por su inteligencia, templanza, equilibrio emocional y una innata vocación de servicio.
Inteligencia y adaptabilidad: los pilares de la asistencia canina
Cuando se habla de servicio, es común nombrar al Labrador Retriever y el Golden Retriever. Ambas razas ocupan el podio ya que poseen un equilibrio emocional único y una sensibilidad excepcional. Además, según expertos, son razas que responden con efectividad a labores de adiestramiento.
Para complementar la lista con perfiles de alta capacidad cognitiva y versatilidad, el Pastor Alemán y el Caniche (en sus variedades estándar y gigante) juegan un rol fundamental. El pastor alemán es un perro que además de inteligente tiene un alto nivel de confianza y seguridad. Por su parte, el caniche tiene una gran capacidad de aprendizaje y gracias a su fisionomía también ayuda en casos específicos.
La quinta raza recomendada, ideal para quienes buscan un compañero más compacto o para interactuar en entornos delicados como hospitales de niños, es el Cavalier King Charles Spaniel. Según especialistas, esta raza es ideal para interactuar con personas que tienen "miedo" a razas más grandes. Además, es una raza obediente y cariñosa.