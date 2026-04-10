Qué razas de perros viven más años y cuál es la explicación

Estas razas de perros longevas se destacan por vivir más años que el promedio y tienen características que explican su mayor expectativa de vida.

Todo el mundo quisiera que su perro fuera eterno o que acompañara la mayor cantidad de años posibles. Si bien mucho depende de la calidad de vida que tenga la mascota, también existen razas con tendencia a vivir más tiempo.

¿Por qué algunas razas viven más? La esperanza de vida de los perros varía según factores como el tamaño, la genética y los cuidados que reciben. En general, las razas pequeñas suelen vivir más años que las grandes, algo que se repite en la mayoría de los casos y que tiene una explicación biológica.

Diversos estudios señalan que los perros de menor tamaño envejecen más lentamente y presentan menos problemas articulares o cardíacos. Además, su metabolismo influye en la longevidad. A esto se suman la alimentación, el ejercicio y los controles veterinarios, que marcan la diferencia.