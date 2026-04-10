Qué razas de perros viven más años y cuál es la explicación
Estas razas de perros longevas se destacan por vivir más años que el promedio y tienen características que explican su mayor expectativa de vida.
Todo el mundo quisiera que su perro fuera eterno o que acompañara la mayor cantidad de años posibles. Si bien mucho depende de la calidad de vida que tenga la mascota, también existen razas con tendencia a vivir más tiempo.
¿Por qué algunas razas viven más?
La esperanza de vida de los perros varía según factores como el tamaño, la genética y los cuidados que reciben. En general, las razas pequeñas suelen vivir más años que las grandes, algo que se repite en la mayoría de los casos y que tiene una explicación biológica.
Diversos estudios señalan que los perros de menor tamaño envejecen más lentamente y presentan menos problemas articulares o cardíacos. Además, su metabolismo influye en la longevidad. A esto se suman la alimentación, el ejercicio y los controles veterinarios, que marcan la diferencia.
Razas de perros más longevas
- Chihuahua: una de las razas más longevas, con expectativa de vida que puede superar los 15 años.
- Dachshund (perro salchicha): suele vivir entre 12 y 16 años. Aunque puede presentar problemas de columna, con buenos cuidados alcanza gran longevidad.
- Caniche (Poodle): vive entre 12 y 15 años. Su inteligencia y adaptabilidad favorecen su bienestar.
- Shih Tzu: puede llegar a los 16 años. Con controles veterinarios regulares, se mantiene saludable por mucho tiempo.
- Jack Russell Terrier: conocido por su energía y resistencia, suele vivir entre 13 y 16 años, siendo una de las razas más activas y longevas.
Igualmente, más allá de la raza del perro, la clave está en los cuidados diarios: una buena alimentación, ejercicio, controles veterinarios y, sobre todo, el cariño de su familia. La longevidad se construye con hábitos saludables y un entorno afectuoso que acompañe a la mascota en cada etapa de su vida.