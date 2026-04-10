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Qué razas de perros viven más años y cuál es la explicación

Estas razas de perros longevas se destacan por vivir más años que el promedio y tienen características que explican su mayor expectativa de vida.

Alejandro Llorente

Las razas pequeñas suelen ser las más longevas. Foto: Shutterstock

Las razas pequeñas suelen ser las más longevas. Foto: Shutterstock

Todo el mundo quisiera que su perro fuera eterno o que acompañara la mayor cantidad de años posibles. Si bien mucho depende de la calidad de vida que tenga la mascota, también existen razas con tendencia a vivir más tiempo.

¿Por qué algunas razas viven más?

La esperanza de vida de los perros varía según factores como el tamaño, la genética y los cuidados que reciben. En general, las razas pequeñas suelen vivir más años que las grandes, algo que se repite en la mayoría de los casos y que tiene una explicación biológica.

Diversos estudios señalan que los perros de menor tamaño envejecen más lentamente y presentan menos problemas articulares o cardíacos. Además, su metabolismo influye en la longevidad. A esto se suman la alimentación, el ejercicio y los controles veterinarios, que marcan la diferencia.

Estas son las razas de perros que tienen más años de vida Foto: Archivo
Seg&uacute;n estudios, el tama&ntilde;o y la gen&eacute;tica influyen en la longevidad. Foto: Shutterstock

Según estudios, el tamaño y la genética influyen en la longevidad. Foto: Shutterstock

Razas de perros más longevas

  • Chihuahua: una de las razas más longevas, con expectativa de vida que puede superar los 15 años.
  • Dachshund (perro salchicha): suele vivir entre 12 y 16 años. Aunque puede presentar problemas de columna, con buenos cuidados alcanza gran longevidad.
  • Caniche (Poodle): vive entre 12 y 15 años. Su inteligencia y adaptabilidad favorecen su bienestar.
  • Shih Tzu: puede llegar a los 16 años. Con controles veterinarios regulares, se mantiene saludable por mucho tiempo.
  • Jack Russell Terrier: conocido por su energía y resistencia, suele vivir entre 13 y 16 años, siendo una de las razas más activas y longevas.

Igualmente, más allá de la raza del perro, la clave está en los cuidados diarios: una buena alimentación, ejercicio, controles veterinarios y, sobre todo, el cariño de su familia. La longevidad se construye con hábitos saludables y un entorno afectuoso que acompañe a la mascota en cada etapa de su vida.

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