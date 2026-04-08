Limpieza: cómo desinfectar botellas de agua y con qué frecuencia hacerlo

Mantener la limpieza de las botellas de agua es clave para evitar bacterias y malos olores: cada cuánto hay que higienizarlas.

Las botellas de agua se han convertido en un elemento fundamental cada vez que salimos de casa. Sin embargo, hay que poner mucha atención a la limpieza de la misma, sobre todo, aquellas que son de plástico: una mala higiene podría generar bacterias, hongos o malos olores.

Cada cuánto hay que limpiar las botellas de agua Especialistas en higiene recomiendan lavar las botellas de agua después de cada uso, especialmente si se utilizan todos los días. En el caso de bebidas distintas al agua, como jugos o infusiones, la limpieza debe ser inmediata. Además, se sugiere realizar una desinfección más profunda al menos una o dos veces por semana para eliminar microorganismos.

Para una limpieza diaria, alcanza con agua caliente y detergente, asegurándose de frotar bien el interior con un cepillo adecuado. Es importante prestar atención a la tapa y a las roscas, donde suelen acumularse restos y humedad. Luego, se debe enjuagar bien y dejar secar completamente antes de volver a usarla.

botella de agua Las botellas de agua deben lavarse después de cada uso para evitar bacterias y hongos. SHUTTERSTOCK Cómo hacer una limpieza más profunda Para hacer una limpieza más profunda y desinfectar la botella, podemos aplicar métodos caseros efectivos. Uno de los más comunes es utilizar una mezcla de agua con un poco de lavandina apta para desinfección, dejándola actuar unos minutos antes de enjuagar con abundante agua. Otra opción es el uso de vinagre blanco o bicarbonato de sodio, que ayudan a eliminar olores y residuos.