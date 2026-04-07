Quién es Camila Morrone, la argentina que triunfa en Netflix

Camila Morrone brilla en Netflix con la miniserie “Algo terrible está por suceder”, producción que se convirtió en éxito mundial en pocos días.

Camila Morrone es la protagonista de la miniserie de suspenso que se posiciona entre lo más visto de Netflix. Foto: Archivo

La miniserie “Algo terrible está por suceder” se convirtió en un éxito inmediato en Netflix, ubicándose entre lo más visto de la plataforma a pocos días de su estreno. Según datos de FlixPatrol, la producción ya figura en el top 5 de lo preferido en distintos países alrededor del mundo.

Más allá de su trama intensa y atrapante, lo que más llamó la atención de los espectadores fue su protagonista: Camila Morrone, una actriz que, aunque nació en Los Ángeles, se considera latinoamericana por el origen de sus padres, ambos argentinos.

El origen de Camila Morrone Su padre, Máximo Morrone, es un exmodelo y fotógrafo mendocino que en los años 90 se mudó a Los Ángeles y trabajó para reconocidas marcas como Versace y Dolce & Gabbana. Su madre es la actriz argentina Lucía Polak, quien más tarde mantuvo una relación conocida con Al Pacino. Esa raíz argentina es la que Camila reivindica como parte de su identidad.

De qué trata la serie “Algo terrible está por suceder” es una propuesta ideal para los amantes del suspenso y lo sobrenatural. La historia se desarrolla en los días posteriores a un casamiento en el que todo parece salir mal. Poco a poco, un oscuro secreto comienza a revelarse, atrapando al espectador en cada capítulo.

Con una destacada actuación de Camila Morrone, acompañada por figuras como Jennifer Jason Leigh, la serie combina tensión, misterio y drama en pocos episodios, consolidándose como uno de los estrenos más fuertes de Netflix en 2026.