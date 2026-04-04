Netflix suma un nuevo éxito con esta inquietante serie que todos están viendo

La serie de Netflix se convirtió en una de las más vistas del momento, con una historia inquietante que atrapa desde el primer episodio.

La serie ya se posiciona entre lo más visto de Netflix. Foto: Archivo

Netflix tiene la serie ideal para empezar a maratonear hoy: Something Very Bad Is Going to Happen. Una propuesta oscura y cargada de tensión que comenzó a ganar protagonismo en la plataforma y ya se posiciona entre lo más visto en distintos países.

La producción, que en español se presenta como Algo terrible está a punto de suceder, fue creada por Haley Z. Boston y cuenta con la participación de los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, responsables del éxito de Stranger Things. Un detalle que genera altas expectativas entre los fanáticos del género.

De qué trata la serie La historia se desarrolla en torno a una boda, pero lejos de ser una celebración tradicional, todo está envuelto en una atmósfera inquietante. La trama sigue a una pareja durante la semana previa a su casamiento, mientras comienzan a suceder hechos extraños que anticipan que algo no está bien.

Un elenco destacado El elenco está encabezado por Camila Morrone, Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh, quienes interpretan a los protagonistas de esta historia cargada de misterio. A ellos se suman otros nombres que completan un reparto sólido y que ayudan a potenciar la intensidad de la trama.