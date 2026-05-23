Perfecta para un sábado: Netflix estrenó la serie española que ya es la más vista del mundo

Netflix volvió a apostar por uno de los personajes más magnéticos de su universo español y la jugada ya dio resultado. Berlín y la dama del armiño , la nueva entrega del spin-off de La casa de papel, llegó a la plataforma y rápidamente se instaló entre los contenidos más elegidos por los usuarios.

La producción está disponible desde el 15 de mayo y reúne nuevamente a Pedro Alonso con el personaje de Andrés de Fonollosa, alias Berlín. Según el ranking oficial de Netflix, la serie ocupa el primer puesto global entre las producciones de habla no inglesa, con 6,2 millones de visualizaciones semanales. En Argentina, además, aparece tercera dentro del top 10 general de series.

La historia vuelve a ubicarse antes de los hechos centrales de La casa de papel. Esta vez, Berlín reúne a su banda en Sevilla para preparar un nuevo golpe vinculado a una obra de Leonardo da Vinci. El plan gira en torno a La dama del armiño , aunque, como suele ocurrir en este universo, nada es tan directo como parece. Netflix resume la trama con un protagonista decidido a convertir a un duque ambicioso en víctima de su propio juego.

La nueva entrega mantiene la fórmula que hizo reconocible a la franquicia: atracos sofisticados, relaciones cruzadas, traiciones, humor, tensión y una estética cuidada. El tono no busca copiar de manera literal el ritmo de La casa de papel, pero sí conserva esa mezcla de espectáculo, seducción y peligro que convirtió a Berlín en uno de los personajes más recordados de la serie original.

Ocho episodios y una banda conocida

La temporada cuenta con ocho capítulos y recupera a varios integrantes del elenco principal. Junto a Pedro Alonso regresan Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. También se suman nombres como Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto, incorporaciones que amplían el conflicto alrededor del nuevo golpe.

En esta etapa, el atractivo no pasa solo por el robo. La serie también explora los vínculos internos de la banda, las decisiones impulsivas de Berlín y las heridas emocionales que arrastra cada personaje. La llegada de Candela, interpretada por Inma Cuesta, agrega además una línea romántica que vuelve a poner al protagonista frente a su costado más contradictorio.

Por qué se convirtió en tendencia

El éxito inicial se explica por una combinación difícil de ignorar. Por un lado, La casa de papel sigue teniendo una base de fanáticos muy fuerte en distintos países. Por otro, Berlín funciona como un personaje autónomo: elegante, peligroso, carismático y capaz de sostener una historia propia incluso sin el resto de la banda original.

El dato más relevante es que la serie no solo generó conversación por nostalgia. Su rendimiento en el ranking global confirma que el interés sigue activo. Netflix la ubica como la producción de habla no inglesa más vista de la semana, por encima de otros estrenos internacionales, mientras que en Argentina también logró entrar entre los contenidos más consumidos del momento.

Para quienes buscan una serie breve, visualmente atractiva y fácil de maratonear, Berlín y la dama del armiño aparece como una de las opciones fuertes de mayo. Tiene apenas ocho episodios, un robo como motor narrativo y el regreso de un personaje que, aun con sus zonas oscuras, sigue siendo uno de los grandes imanes del catálogo de Netflix.