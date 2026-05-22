"Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo": la película que convierte al arquero en superhéroe

El Dibu Martínez sigue haciendo historia. Antes de integrar nuevamente el plantel de la Selección Argentina, el oriundo de Mar del Plata se consagró campeón con el Aston Villa en la Europa League, goleando 3-0 a Friburgo en Estambul y volviendo a levantar un título internacional después de más de cuatro décadas. Mientras tanto, la figura de la Selección se prepara para el estreno de su película.

Pero no todo es fútbol en la vida de El Dibu, Netflix estrenará próximamente Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo. La película profundiza en la historia personal de Emiliano Martínez como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el Dibu que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial. El film, que promete emocionar a toda la familia, llegará al servicio el próximo 28 de mayo.

Hernán Casciari deja en claro que el propio arquero pidió que la película no fuera presentada como “el documental de su vida”. Según contó, el Dibu siente que todavía le queda mucho camino por recorrer. “Él insistía todo el tiempo en que esto no era un documental sobre su vida, sino sobre su infancia y su primera juventud”, explicó Casciari.

Esa decisión terminó definiendo el corazón de la película: un viaje hacia atrás que mezcla testimonios reales, recuerdos familiares y una poderosa narrativa animada. Allí aparece uno de los elementos más originales de la producción: la idea de que el pequeño Emiliano descubre desde chico un “interruptor” en su cuerpo capaz de detener el tiempo justo antes de una atajada.

“Cuando el delantero estaba por patear, él frenaba el tiempo, miraba el recorrido de la pelota y después iba hacia donde tenía que tirarse”, contó Casciari entre risas, aunque aclarando que detrás de esa fantasía existe una metáfora mucho más profunda: el talento como don… o como condena.

El Dibu como héroe de historieta

Para Liniers, la figura del arquero siempre tuvo algo cinematográfico. Pero con Dibu Martínez ocurre algo diferente. “Tiene otra ropa, otros colores, vuela, usa las manos, salva al equipo en la última jugada… el arquero ya es medio un superhéroe”, explicó el dibujante.

Sin embargo, ambos coinciden en que Emiliano logró trascender incluso ese imaginario clásico del fútbol. El baile en los penales, las provocaciones psicológicas y esa personalidad desafiante terminaron convirtiéndolo en un personaje único dentro y fuera de Argentina.

Casciari fue todavía más allá: “El Dibu hace algo más que atajar. Juega con la cabeza del rival. Y eso, en la infancia, funciona perfecto. Los chicos quieren ser un poco rebeldes también”. Según el escritor, esa dualidad entre héroe nacional y villano internacional potencia todavía más el fenómeno. Mientras gran parte del mundo cuestiona sus gestos y actitudes, en Argentina esa irreverencia lo vuelve todavía más icónico. Liniers incluso comparó ese espíritu con figuras como Charly García y Diego Maradona: personajes incómodos, rebeldes y profundamente argentinos.

La atajada eterna de Qatar 2022

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando ambos recordaron la histórica atajada ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Esa jugada sobre el final del partido, que evitó el gol de Randal Kolo Muani, aparece como uno de los puntos más fuertes de la película.

Para Liniers, esa escena ya forma parte del imaginario colectivo argentino. “Ese momento tiene algo icónico. La postura del Dibu es casi una estrella. Ya quedó grabado para siempre”, afirmó. El dibujante destacó especialmente el trabajo del equipo de animación, encabezado por Gonzalo Azpiri, José María Ferrucci y Diego Martín Puente, quienes lograron transformar aquella jugada en una secuencia cargada de tensión y simbolismo.

Casciari, por su parte, aseguró que toda la historia de Dibu parece escrita por un guionista de ficción. “Si inventaras esta historia para una película, te dirían que está mal escrita de tan perfecta que es”, sostuvo. El escritor recordó el sacrificio del arquero desde muy chico: irse solo a Independiente, emigrar a Inglaterra sin saber el idioma y pasar años esperando una oportunidad que parecía no llegar nunca.

Una mezcla inesperada que terminó funcionando

Originalmente, el proyecto iba a ser únicamente una animación producida por Orsai. Pero las limitaciones presupuestarias obligaron a reinventar la idea y fusionarla con el formato documental tradicional. Lejos de convertirse en un problema, ambos creen que esa mezcla terminó siendo el gran acierto de la película. “Partiendo de errores o problemas económicos apareció algo mucho mejor de lo que imaginábamos”, confesó Casciari.

Liniers coincidió y aseguró que el resultado final logra unir perfectamente dos mundos completamente distintos: el realismo documental y la fantasía animada. “Cuando vi todo junto entendí que estábamos haciendo algo raro, pero raro en el mejor sentido”, explicó.

El Mundial 2026 y la obsesión infinita del Dibu

La conversación inevitablemente terminó derivando hacia el próximo Mundial. Tanto Casciari como Liniers dejaron en claro que Martínez vive permanentemente obsesionado con ir por más. “Lo que más repetía durante todo el proyecto era: ‘No presenten esto como el documental de mi vida porque todavía me faltan muchas cosas’”, recordó Casciari.

Para el escritor, no se trata de humildad sino de una mentalidad completamente fuera de lo normal. “Tiene algo ancestral, algo imposible de explicar. Como si tuviera un sexto sentido desarrollado”, dijo. Esa mentalidad también aparece reflejada en los testimonios de Lionel Messi y Lionel Scaloni dentro de la película, donde ambos destacan la seguridad y tranquilidad que transmite tener al Dibu bajo los tres palos.

Una película para chicos… y para grandes

Aunque la estética animada pueda asociarse rápidamente al público infantil, Casciari y Liniers remarcan que la película está pensada para todas las edades. De hecho, Liniers confesó que hubiese amado tener diez años y ver esta historia en la previa de un Mundial. Casciari, por su parte, contó que su propia hija quedó fascinada apenas vio el tráiler. “Es la primera vez que una hija mía quiere ver algo hecho por mí sin que le importe que sea mío”, bromeó.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y la figura de Emiliano Martínez ya convertida en mito popular, “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo” promete transformarse en mucho más que una película de fútbol: una historia sobre la infancia, la obsesión, los sueños y esa extraña capacidad argentina de convertir a ciertos personajes en leyenda.