Meningitis: alertan por el aumento de casos y la baja vacunación

La meningitis volvió a encender una señal de alerta en Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va de 2026 se registraron 172 casos, una cifra superior a la mediana de años anteriores. Especialistas remarcan la importancia de sostener la vacunación y consultar rápidamente ante síntomas compatibles.

En las últimas semanas, los casos de meningitis se ubicaron por encima de lo esperado para esta época del año. En paralelo, la provincia de Salta confirmó ocho casos de distintas etiologías, lo que reforzó la vigilancia epidemiológica sobre una enfermedad que puede evolucionar rápidamente y dejar secuelas irreversibles.

La meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las formas bacterianas son las más graves y preocupantes desde el punto de vista sanitario.

“El hecho de que una enfermedad no aparezca con frecuencia no quiere decir que el microbio que la produce no esté más entre nosotros”, explicó el infectólogo pediatra Enrique Casanueva, jefe emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral.

Casanueva señaló que distintas bacterias pueden causar meningitis en Argentina, entre ellas Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Según explicó, las bajas coberturas de vacunación influyen en el aumento de casos.

Además, advirtió que actualmente no existe una vacuna contra el meningococo B dentro del Calendario Nacional, un punto relevante debido a la alta circulación de este serogrupo en menores de un año.

De acuerdo con datos citados por el especialista, entre 2022 y 2024 el meningococo B representó el 95% de las infecciones invasivas por meningococo en menores de un año en Argentina.

Otro aspecto que preocupa a los especialistas es la caída de la vacunación en adolescentes. La vacuna meningocócica cuadrivalente no solo protege a quien la recibe, sino que también ayuda a disminuir la transmisión de la bacteria.

“Los adolescentes son los principales portadores de meningococo y las bajas tasas de vacunación a esa edad reducen las posibilidades de limitar la dispersión”, explicó Casanueva.

Síntomas de meningitis que suelen confundirse

Uno de los mayores problemas de la meningitis es que sus síntomas iniciales pueden parecerse a los de enfermedades comunes. Fiebre, dolores musculares, diarrea, inapetencia o malestar general suelen aparecer en las primeras horas.

Con el avance del cuadro pueden sumarse síntomas más típicos como:

Rigidez en el cuello

Dolor de cabeza intenso

Sensibilidad a la luz

Náuseas y vómitos

Alteraciones del estado mental

En bebés y recién nacidos, los signos pueden ser menos específicos e incluir irritabilidad, llanto persistente, rechazo al alimento o somnolencia.

“Las infecciones por meningitis meningocócica tienen una rápida evolución en 24 horas”, advirtió el especialista, quien recordó que muchos pacientes consultan inicialmente sin que el cuadro sea detectado.

Según explicó, la enfermedad puede causar la muerte en uno de cada diez pacientes afectados por meningitis meningocócica invasiva.

Las secuelas graves y el impacto de la desinformación

La meningitis puede dejar consecuencias severas incluso en personas que sobreviven. Entre las principales secuelas, Casanueva mencionó:

Amputaciones

Pérdida de audición

Convulsiones

Problemas de aprendizaje

Trastorno de estrés postraumático

En este contexto, el especialista también alertó sobre el crecimiento de la desinformación vinculada a las vacunas, especialmente a través de redes sociales. “Si repetimos y reenviamos opiniones marginales sobre las vacunas equivale a legitimar creencias que no tienen sustento científico”, sostuvo.

El médico explicó que cuando las enfermedades dejan de percibirse como un riesgo cercano, muchas personas comienzan a focalizarse más en supuestos riesgos de las vacunas que en los beneficios de la prevención.

Además de la desinformación, mencionó otros factores que afectan las coberturas, como las dificultades de acceso a vacunatorios, las barreras administrativas y la necesidad de mejorar la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes.

Vacunas y prevención de meningitis

En Argentina, el Calendario Nacional incluye vacunas para prevenir algunas de las causas más frecuentes de meningitis bacteriana, como meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae tipo b.

Sin embargo, las coberturas disminuyen con el paso de los años. Mientras la primera dosis contra meningococo alcanza altos niveles en los primeros meses de vida, los porcentajes caen considerablemente en los refuerzos y en la dosis indicada a los 11 años.

Para Casanueva, el principal objetivo debe ser evitar brotes más grandes mediante la prevención. “Las vacunas son la mejor herramienta que tenemos”, afirmó.

El especialista consideró que tanto el sistema de salud público como el privado están preparados para responder ante un brote de mayor magnitud, aunque insistió en que la clave sigue siendo sostener las estrategias de inmunización y mejorar la comunicación sanitaria.