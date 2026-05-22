Buenos Aires celebra los 90 años del Obelisco con una gran fiesta en avenida Corrientes

La ciudad de Buenos Aires celebrará este sábado los 90 años del Obelisco con una gran fiesta sobre la avenida Corrientes , donde habrá shows musicales, espectáculos de mapping 3D, propuestas gastronómicas y actividades culturales gratuitas para vecinos y turistas.

La celebración, denominada “La Noche del Obelisco”, se desarrollará desde las 19 hasta las 2 de la madrugada y convertirá a la tradicional avenida porteña en un corredor peatonal temático que repasará distintas décadas de la historia cultural de la ciudad.

El emblemático monumento fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 y se transformó con el paso de los años en uno de los símbolos más reconocidos de la Argentina. Construido en apenas 31 días y diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, el Obelisco se levanta sobre la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, donde antiguamente funcionaba la iglesia San Nicolás de Bari.

Desde el Gobierno porteño destacaron el valor cultural y turístico del aniversario. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que el Obelisco representa “el símbolo porteño de la capital global que construimos día a día”.

“Cultura, entretenimiento, deportes, gastronomía y hotelería se combinan en una enorme oferta que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros”, sostuvo.

Las actividades incluirán seis estaciones temáticas distribuidas sobre avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, cada una ambientada en distintas épocas de la vida porteña. Habrá desde artistas caracterizados como canillitas de los años 30 hasta espacios dedicados al tango, la psicodelia de los 60, la cultura DJ de los 70 y el pop de los 80 y 90.

Uno de los momentos centrales llegará a las 21 y 22 horas, cuando el Obelisco se transforme en una pantalla gigante para un espectáculo de mapping 3D con imágenes históricas y música en vivo de la Orquesta Mahler dirigida por Damián Mahler.

La programación continuará con el homenaje “Por siempre Astor”, dedicado a Astor Piazzolla, además de un show de rock nacional a cargo de Joaco Burgos y el cierre musical con el dúo No NaMe DJs.

Además, 90 vecinos y turistas tendrán la posibilidad de subir al mirador del Obelisco y disfrutar de una vista panorámica de la ciudad desde la cúpula del monumento.

Importantes reservas en el finde largo

El presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, destacó que este tipo de eventos “permiten consolidar a Buenos Aires como un destino cultural y turístico de referencia internacional”.

Puntos Turisticos - Atardecer Obelisco - 1

La celebración coincidirá con el fin de semana largo por el 25 de Mayo, para el que se prevé una ocupación hotelera promedio del 70%. Bares, pizzerías, teatros y rooftops de la zona extenderán sus horarios hasta la madrugada con promociones especiales.

Como parte del operativo especial, la línea B de subte extenderá su horario de funcionamiento y habrá refuerzos en colectivos y dispositivos de seguridad sobre Corrientes y sus alrededores.

El aniversario del Obelisco se sumará además a otras propuestas turísticas y culturales programadas para el fin de semana en la capital argentina, entre ellas festivales gastronómicos, visitas guiadas y recorridos especiales en lugares emblemáticos como el Teatro Colón.